Dyson’dan depremzede çocukların eğitimine destek

James Dyson Vakfı'nın şubat ayında gerçekleşen depremlerin ardından Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na (AÇEV) bağışta bulundu. Bu bağışla kurulan mobil eğitim ünitesi, deprem bölgesinde yaşayan çocukları eğitim programı uygulamalarıyla buluşturmaya başladı.Çocuk dostu alanlar ve eğitim materyalleriyle donatılan mobil eğitim ünitesi, çocukların öğrenmesine, akranlarıyla oynamasına ve psikososyal destek almasına olanak tanıyacak. Ünite, 23 Nisan'dan itibaren deprem bölgesinde afetten en çok etkilenen yerleri gezmeye başladı. Gaziantep'in, Nurdağı bölgesinden başlayan proje, şehir merkezine uzak köyleri ziyaret edecek. İki yıl süreyle 800'den fazla çocuğa ulaşılması hedeflenen projeyle eğitim konusunda yardımcı olmak ve çocuklar için bir normalleşme sağlamak isteniyor.James Dyson Vakfı Küresel Başkanı Juliet Charman, "AÇEV'in mobil eğitim ünitesinin ziyaret ettiği çocukların yaşamları üzerinde yaratacağı olumlu etkiyi görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.