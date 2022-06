E-Belge’de yeni dönem başlıyor

KOBİ'lere dönüşüm sürecinde yol arkadaşlığı yapan bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt'ün, tebliğe özel olarak hayata geçirdiği "E-Belge Kampanyası" 1 Temmuz'da sona eriyor. Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt'ün, 1 Temmuz 2022 itibarıyla zorunlu olarak e-fatura kullanmaya başlayacak KOBİ'ler için düzenlediği kampanyada son aya girildi. 1 Temmuz'a kadar sürecek olan "Paraşüt E-Belge Kampanyası" kapsamında bir yıllık Paraşüt aboneliği alan kullanıcılara 3 ay ek abonelik, 600 e-kontör ve Anahtar Teslim e-belge hizmeti hediye edilecek. Kampanya kapsamında yıllık abonelik kredi kartı imkanıyla sunulacak, kullanıcılar e-belgeye geçiş süreçlerini bütçelerini zorlamadan tamamlayacak.Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yaptığı değişikliklerle e-belgenin neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale geldiğine dikkat çeken Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO'su Sean X Yu, "1 Temmuz 2022 itibarıyla pek çok sektör bu kapsama alınacağından, işletmelerin bu tarihe kadar geçişlerini tamamlamaları gerekiyor. Biz de Paraşüt olarak KOBİ'lerin geçiş sürecini bütçelerini zorlamadan, karmaşık süreçlerle uğraşmadan kolayca tamamlamalarına destek oluyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz kampanyamız ile her zaman olduğu gibi işletmelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi. Kampanyanın zorunlu olarak e-faturaya geçecek olan KOBİ'leri kapsadığını anlatan Sean X Yu şunları söyledi; "Zorunluluk kapsamındaki kullanıcılar, bir yıllık Paraşüt aboneliği satın aldıkları takdirde 3 ay ek abonelik, 600 e-kontör ve dakikalar içinde geçiş işlemlerini tamamlayan anahtar teslim e-belge hizmeti kazanıyor. Kesilen ve alınan her bir e-fatura bir e-kontöre karşılık geldiğinden, kullanıcılar ilk 600 faturasını ek masraf yapmadan gönderebiliyor. Kampanya kapsamında hediye edilen anahtar teslim e-Belge hizmeti ile de e-belgeye geçiş süreci dakikalar içinde Paraşüt'ün uzman süreç danışmanları tarafından gerçekleştiriliyor. Böylece KOBİ'ler hiçbir zahmete girmeden ve karışık başvuru süreçleri ile uğraşmadan e-belge kullanıcısı oluyor."Öte yandan e-fatura, işletmelere çok sayıda avantaj sağlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı yaptığı değişikliklerle e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitlerini aşağı çekerken, e-faturaya geçmesi gereken sektörlere de yenilerini ekledi. E-ticaret yapanlar için de e-faturaya zorunlu geçiş şartları değişti. 1 Temmuz'dan itibaren 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL ve üzeri ciro oranlarına ulaşan işletmeler, e-fatura kullanmak zorunda. Çoğu şirket sahibi için e-fatura mükellefi olup olmadığı, aynı zamanda e-fatura kullandığında hayatlarında neler değişeceği tam bir soru işareti. DİA Yazılım e-fatura geçişine özel hazırladığı https://www.efaturazorunlulugu.com web sitesi ile işletmelerin merak ettiği her türlü soruya cevap veriyor. Sitede e-fatura geçişine ilişkin her türlü bilgiye ulaşırken, cevaplayacağınız kısa bir testin sonucunda işletmenizin e-faturaya geçip geçmeyeceğini öğrenebiliyorsunuz. DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, "Günümüz teknolojisinde zaman ve emek tasarrufu adına e-fatura hizmetini kullanmak büyük avantajlar kazandırıyor. İşletmeler için 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya geçiş zorunlu oldu. E-faturaya geçişte yüzde yüz bulut teknolojisi kullanan işletmeler maliyeti azaltıp, işlerini kolaylaştırıyor. E-fatura kesen işletmeler için satış, tahsilat gibi çok sayıda süreç hızlıca gerçekleşiyor. Zorunluluk kapsamına girmeseler bile e-dönüşüme adım atmalarını tavsiye ediyoruz" önerilerinde bulundu. 1 Temmuz'da gerçekleşecek e-fatura geçişlerini işletmeler açısından da değerlendiren Onay: " E-dönüşüm işletmelere hem maliyetlerden hem de zamandan tasarruf edebilme imkanı sağlıyor. Günümüzde bir matbu faturanın gönderim maliyeti oldukça yüksekken, e-fatura gönderen işletmeler için maliyetler düşük oluyor. Aynı şekilde e-fatura, normal faturaya göre çok daha kolay oluşturulup gönderilebiliyor. Hatta bulut teknolojisi ile istenilen her yerden, mobil cihazlar üzerinden e-fatura hazırlayıp göndermek de mümkün oluyor.