e-Devlet kapısı vatandaşın ilk tercihi! yüzde 37 arttı

KULLANICI SAYISI %37 ARTIŞ GÖSTERDİ

2022 yılı içinde yapılan iyileştirmeler ve yeni hizmetlerin eklenmesiyle e-Devlet Kapısı'nın kullanımında hızlı bir artış gözlendiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2022 ilk 6'ıncı ayında 59 milyon 589 bin 845 kişi e-Devlet kullanırken, 2023'ün ilk 6 sonunda 63 milyon 330 bin 190 kişi e-Devlet kullanıyor. e-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısı geçen seneye nazaran %37 artış gösterdi. 1 milyon 586 bin 819 kişi daha e-Devlet kullanmaya başladı."

Bakan Uraloğlu, 1 milyon kullanıcının katıldığı ankette ise e-Devlet kapısı memnuniyet oranının %95,3'e ulaştığını açıkladı. Uraloğlu: "30 milyon 12 bin 473 kadın, 33 milyon 317 bin 717 erkek kullanıcı, e-Devlet kullanıyor. e-Devlet kapısında hizmet sayısı toplamda 7 bin 169'a ulaştı" dedi.