e-Devlet’ten Aile Danışmanlığı hizmeti için 7.932 başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile danışmanlığı hizmetine 2019'dan bugüne e-Devlet üzerinden 7.932 kişi başvurdu.



Bakanlık tarafından, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi, aile bütünlüğünün sağlanması ve aile değerlerinin sağlıklı bir biçimde gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2012'den itibaren vatandaşlara ücretsiz olarak "aile danışmanlığı" hizmeti sunuluyor.



3 YILDIR E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILABİLİYOR



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel aracılığıyla vatandaşlara sunulan hizmetin daha çok kişiye ulaştırılması amacıyla Bakanlık 18 Kasım 2019'dan itibaren de e-Devlet üzerinden başvuruları kabul etmeye başladı.

Bu kapsamda bugüne kadar e-Devlet üzerinden 7.932 kişi aile danışmanlığı hizmeti için başvuruda bulundu.



Aile danışmanlığı hizmeti almak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ashb-aile-danismanligi-basvurusu linkinden talepte bulunabiliyor.



Aile Danışmanlığı hizmeti almak isteyen vatandaşlar, bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya en yakın Sosyal Hizmet Merkezine bizzat başvurarak randevu sistemiyle aile danışmanlığı hizmeti alabiliyor.



Söz konusu hizmet, vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda "aile danışmanlığı", "boşanma süreci danışmanlığı" ve bireysel danışmanlık olmak üzere üç başlık altında sunuluyor.



10 YILDIR YAKLAŞIK 79 BİN VATANDAŞ HİZMET ALDI



Uzmanlar aile danışmanlığı hizmetinde, eşlerin aile içi iletişim, aile içi çatışmaları çözme, stresle başa çıkma, sorun çözme ve ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi konusunda destek olurken, boşanma süreci danışmanlığında ise çiftlerin bu süreci sağlıklı yönetebilmeleri için destek veriyor.

Bakanlık tarafından 2012'den bugüne yaklaşık 79 bin vatandaşa aile danışmanlığı hizmeti verildi.