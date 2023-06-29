E-fatura kapsamı 1 Temmuz’da genişliyor

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, son düzenlemesiyle, yeni mükellef gruplarının da e-faturaya geçmesi sağlanacak. Buna göre, brüt satış hasılatı 2022 yılı için 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler, 1 Temmuz'dan itibaren sektör ayrımı olmadan e-faturaya geçmek zorunda olacak. İnternetten mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükellefler ile gayrimenkul veya motorlu taşıt satım veya kiralama işlemlerini yapanlardan 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar da uygulama kapsamında yer alacak. Bu mükellefler, 1 Ocak 2024'ten itibaren de e-defter uygulamasına geçecek. E-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2022'de cirosu 10 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin de sektör ayrımı olmadan 1 Temmuz'dan itibaren e-irsaliye uygulamasına geçiş yapmaları gerekecek.