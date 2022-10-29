E-ihracat destekleri masaya yatırıldı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin (ETİD) 'E-İhracat Destekleri Sektör Lansmanı', Turkuvaz Medya Grubu iştiraki KARGOMsende ana sponsorluğunda gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı E-İhracat desteklerinin detaylandırıldığı ve yeni nesil ihracat dönemi ile ilgili sektör oyuncularıyla birlikte değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda ETİD Başkanı Emre Ekmekçi, "Tüm oyunculara düşen görev bu teşviklerden faydalanmaktır" dedi. KARGOMsende Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit de, Türkiye'yi temsil etmek ve rağbet gören projeler oluşturmak için E-İhracat teşviklerini yakından takip ettiklerini söyledi.