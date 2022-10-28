E-İhracat Destekleri Sektör Lansmanı gerçekleşti

ETİD'in (Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği) "E-İhracat Destekleri Sektör Lansmanı" KARGOMsende ana sponsorluğunda gerçekleşti.

ETİD (Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği) "E-İhracat Destekleri Sektör Lansmanı" 27 Ekim Perşembe günü T.C. Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Sn. Hasan Önal'ın teşrifleri ile Emre Ekmekçi başkanlığında gerçekleşti. Toplantı, 81 ilde yaygın teslimat ağı ile e-ticaret kargo hizmeti sunan, Turkuvaz Medya Grubu iştiraki, yeni nesil dağıtım şirketi KARGOMsende ana sponsorluğunda gerçekleşti.

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca yürütülecek olan Cumhurbaşkanlığı E-İhracat desteklerinin detaylandırıldığı ve yeni nesil ihracat dönemi ile ilgili sektör oyuncularıyla birlikte değerlendirmelerin yapıldığı toplantı ETİD Başkanı Sn. Emre Ekmekçi'nin açılış konuşması ile başladı.

Ekmekçi, yaptığı konuşma ile devletimizin öncülüğünde yapılan E-İhracat teşviklerinin öneminin altını bir kez daha çizdi ve "sektöre hizmet veren tüm oyunculara düşen görev bu teşviklerden sonuna kadar faydalanmaktır" şeklinde ilave etti.

Konuşmayı ETİD Başkanı'ndan devralan KARGOMsende Genel Müdür'ü Sn. Cem Hakan Özyiğit, "Böylesi önemli bir güne ev sahipliği yapmaktan çok memnun olduğunu, ülkemizin köklü bir medya grubunun iştiraki ve yeni kurulmuş bir Türk markası olarak yurtdışında Türkiye'yi temsil etmek ve rağbet gören projeler oluşturmak açısından E-İhracat teşviklerini yakından takip ettiklerini, çok yakın zamanda hayata geçirecekleri yurtdışı teslimat projesi için teşviklerin önemli bir kaynak olacağını" ifade ederek konuşmasını tamamladı.

Toplantıda T.C. Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Sn. Hasan Önal, E-İhracat modelinin, ihracatçıyı müşteri odaklı ürünler üretmeye zorlaması nedeni ile yenilikçi kıldığını, aynı ürünü daha karlı satabilmenin yanı sıra, tüketicilerden yoğun ilgi alan ürünlerde, ithalatçıların ve dağıtıcıların ihracatçımızı kovaladığını belirterek, e-ihracatın ve bu anlamda desteklerin ihracatçımıza neler katabileceğinden bahsetti.

Destekler konusunda yoğun soru-cevap ile geçen sunumun sonunda Önal, "Katılımcılara değişen ve dönüşen ticaret modellerine uyum sağlamak adına şirketlerin bu e-ihracat desteklerini etkin kullanmalarının çok önemli olduğunu ve T.C. Ticaret Bakanlığı olarak kendilerinin her zaman yanlarında olacaklarını" belirterek konuşmasını noktaladı. Toplantı, KARGOMsende Konferans Salonu'nda yapılan ikili firma görüşmeleri ile sona erdi.