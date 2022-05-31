E-ihracata destek paketi geliyor

Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde SABAH Gazetesi tarafından ilki Bursa'da düzenlenen 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde 'İhracat Destekleri ve Finansmanı' paneli gerçekleştirildi.

FUARA RAPORA HİBE

Panelde konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracatçılara her adımda destek verdiklerini belirterek, "İhracat sektöründe kümelenmeye Ür-Ge projesiyle destek veriyoruz. 55 tane Ür-Ge projesi yapıldı. Firma danışman marifetiyle ihtiyaçlarını belirliyor. Daha sonra hedef ülkelere dönük pazarlama faaliyeti yapıyor. 400 bin dolara kadar destek veriyoruz. Firmalarımızın konaklama ve ulaşım maliyetlerini 5 bin dolara kadar yüzde 60-70 oranında destekliyoruz" dedi. İhracatçılar danışmanlık marifetiyle pazarla ilgili bilgi almak isterse ve bunu rapora bağlarsa 200 bin dolara kadar destek verdiklerini anlatan Kılıçkaya, şöyle konuştu: "Bu desteklerin hepsi hibe… Sertifikasyon süreçlerinde her bir belge başına 250 bin dolara kadar destekler var. Fuar destekleri veriyoruz. Yıllık 6-7 bin firma bu desteklerden faydalanıyor. Metrekare başına hesaplayarak desteği ilan ediyoruz." Yurtdışında şirket satın almaya da destek verdiklerini söyleyen Kılıçkaya, küresel bir firmaya tedarikçi olmak isteyenlere de 1 milyon dolara kadar destek verdiklerini vurguladı. Başvuruların dijital ortamda yapıldığını anlatan Kılıçkaya, Turquality'nin marka desteği olarak şirketlere fayda sağladığını anlattı. Kılıçkaya, e-ihracata yönelik teşvik hazırladıklarını belirterek, "Proje bazlı, tanıtım, sipariş karşılamaya kadar pek çok alanda paket hazırladık. Pazaryerleri de ihracatçılar da desteklenecek" mesajı verdi. Kılıçkaya, sosyal uygunluk ve sürdürülebilirlik ile Yeşil Mutabakat'a dönük bazı masrafların desteklenmesinin de gündemde olduğunu söyledi.

50 MİLYAR DOLARI BULACAK

2021'de bankacılık sektörünün verdiği kredilerin yüzde 52'sini Eximbank'ın sağladığını anlatan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, aktif büyüklük içinde kredinin payının yüzde 90'larda olduğunu söyledi. Güney, "Kredi büyüklüğü açısından sekizinci büyük bankayız. Önümüzdeki dönemde de bu destekleri artıracağız" dedi. Alacak Sigortası'yla ihracatçıların pazar çeşitlendirmesi yaptığını söyleyen Güney, "2021'de 23.6 milyar dolar alacak sigortası yaptık. İlk defa alacak sigortası işlem hacmi, kredi işlem hacminin üzerine çıktı. 2022'de desteklerimizi 50 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. İlk 4 ayda hem Alacak Sigortası hem kredi destekleri 16 milyar doları buldu" diye konuştu. İhracat desteklerinde KOBİ'lerin payının yüzde 78'leri bulduğunu söyleyen Güney, 10 milyar dolarlık yurtdışı fonlamasının yarısının sürdürülebilirlik adına kullanılacağını anlattı.

İHRACATIN % 36.4'Ü KOBİ'LERDEN

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, ihracat yapan KOBİ sayısının 96 bin 667 olduğunu belirterek, "İhracatın yüzde 36.4'ünü KOBİ'ler yapıyor. Yüksek teknolojinin KOBİ ihracatındaki payı yüzde 1.5. KOBİ'ler ihracatlarının yüzde 47.8'ini AB'ye, yüzde 34.3'ünü Asya'ya, yüzde 7.2'sini ABD'ye yapıyor"dedi. Kurt, sadece KOBİ'lere destek vermekle kalmadıklarını, onların sorunlarını da birebir takip ettiklerini anlattı. Kurt, imalatçı KOBİ'lerin en büyük sıkıntısının yüksek rekabet olduğunu, farklı pazarlar bulamamak ve iç finansman yetersizliğinin de ilk üç sıkıntı arasında yer aldığını söyledi. Kurt, ihracat yapan işletmelere 300 bin TL'ye kadar yurtdışı pazar desteği verdiklerini belirterek, "AB tarafından uygulanan KOBİ'lerin rekabet edilebilirliğinin artırılmasına dönük COSME programı var. 5 yıllık süreçte 135 bin 546 firma temel ağ hizmetlerinden yararlandı. AB'nin Tek Pazar Programı da KOSGEB tarafından yürütülecek" dedi.

Kurt, ihracat esaslı kurumsal kapasiteyi geliştirme desteği adı altında da firmalara danışmanlık hizmeti verdiklerini, hatta mentor ataması dahi yapacaklarını söyledi.



800 BAŞVURU KABUL EDİLDİ

İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, martta faaliyete geçtiklerini belirterek, "20'nin üzerinde banka İGE'ye ortak olma yolunda görüşlerini ilettiler. Onlar da Eximbank gibi ortağımız olacak" dedi. İGE'nin teminatsız kefalet desteği verdiğini anlatan Akdeniz, "İGE A.Ş.'nin 30 milyar liraya yakın kredi üretme potansiyeli var" dedi. Akdeniz, Eximbank'tan 900'e yakın başvuru geldiğini, 800 tanesinin onaylandığını,2 milyar doların üzerinde başvurunun kabul edildiğini anlattı. Hazine ile 25 milyar dolarlık bir kredi paketi oluşturduklarını vurgulayan Akdeniz, "Kredibilite ve kefaletle ihracatçılara destek veriyoruz. Kredibiliteyi tespit sistemi elektronik ortamda çalışıyor. İnsane li değmeden steril ortamda sistem çalışıyor. Hiçbir KOBİ'ye farklı davranmıyoruz. İhracatçılardan beklediğimiz geçmiş ödeme performanslarını korumaları… Bankalara olan taahütlerini yerine getirmiş olmaları gerekiyor. Çek ödemeleri düzgün olan, protestolu senedi olmayan tüm ihracatçılar bu sistemden yararlanabilir" dedi.