E-ihracata Türk malı şartı getirildi

İhracatın desteklenmesi amacıyla elektronik pazar yerlerinin yapacakları e-ihracatın lisans bedelinden düşülmesi düzenlemesine "Türk malı" ihracatı şartı getirildi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret pazaryerlerinin yurtdışına yapacakları e-ihracatlarının lisans bedelinden düşürülmesi düzenlemesine "Türk malı" ihracatı şartı getirilmesini talep etti. Çevikoğlu, yalnızca Türk malı ihracatlarının lisans bedelinden düşülmesinin sektör açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.