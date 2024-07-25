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Giriş Tarihi: 26.7.2024

E-ihracata Türk malı şartı getirildi

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
E-ihracata Türk malı şartı getirildi
İhracatın desteklenmesi amacıyla elektronik pazar yerlerinin yapacakları e-ihracatın lisans bedelinden düşülmesi düzenlemesine "Türk malı" ihracatı şartı getirildi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret pazaryerlerinin yurtdışına yapacakları e-ihracatlarının lisans bedelinden düşürülmesi düzenlemesine "Türk malı" ihracatı şartı getirilmesini talep etti. Çevikoğlu, yalnızca Türk malı ihracatlarının lisans bedelinden düşülmesinin sektör açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.
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E-ihracata Türk malı şartı getirildi
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