E-ihracata yılda 150 milyon TL destek

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünü üstlendiği "2023 İhracat Vizyonu ve Yeni Fırsatlar" başlıklı ilk panelde, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, ihracatta hayata geçirilen 16 yeni destek paketi ile ilgili bilgiler verdi. Ağar, ihracat destek kararları ile ilgili 'Çerçeve Karar'ın" 18 Haziran 2022 tarihinde yayınlandığını hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "2 Haziran'da e-ihracat destekleri ile ilgili karar yayınlandı. Konvansiyonel desteklerimiz her zaman sürdü. 'Çerçeve Karar' ile de bu destek programları son derece sadeleştirildi ve anlaşılır hale getirildi. Destek programlarının etkinliğinin artırılması önceliklendirildi. Verim alamadığımız kalemlerde sadeleşmeye gidilirken, çok verimli olan destek kalemlerinde de artırım sağlandı. 16 destek programında çeşitli tebliğ ve kararlar, tek bir kararda toplandı ve hangi programda neyi alacağını görebilir hale geldi. Haftaya açıklayacağımız genelgelerle de alt detayların açılımını yapacağız. Programın genelgesi de tamamlandı ve Bakanımızın onayını aldıktan sonra açıklayacağız."Fuar ve e-fuarlarla ilgili destek programlarına yönelik açıklamalarda da bulunan Ağar, fuarda B2B görüşmelere yönelik destek unsurlarının da oluşturulduğunu, mikro ve KOBİ ölçeğinde şirketleri de fuarlara katılımında destekleme kararları aldıklarını belirtti. Yine küçük ve orta ölçekli şirketler için tek başlarına yapamayacakları bazı faaliyetleri, oluşturulan ihracat konsorsiyumlarıyla tanıtım, gümrükleme, patentleme gibi faaliyetleri yapabilir hale getireceklerini de ekleyen Ağar, zincir marketlerin artmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Volkan Ağar, bunlara yönelik destek programlarının da genelgelerinin hazırlandığını ve ofis, patent, marka tescil, tanıtım gibi alanlardaki destek unsurlarının haftaya açıklanacağını kaydetti.Volkan Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:E-ihracatın toplam ihracat içindeki payı yüzde 1.5 seviyesinde. Bu çok küçük bir oran. 2030 yılında bu seviyeyi yüzde 10'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Proaktif bir yaklaşımla sanal fuarlar ve sanal heyetleri de destek programına aldık. Ticaret Bakanlığı olarak destek programları yaptık. Dijitalleşme geometrik şekilde büyüdü ve pandemi bu alanda hızlandırıcı rolü üstlendi. E- ihracat desteklerini ekosistem olarak ele aldık. Yurtdışı e-ticaret satış, patentleme fiyatlandırması, otomatik yabancı dil çevirecek yazılım giderleri gibi pek çok maliyeti karşılayacak destekler veriyoruz. E- ihracat projelerine yönelik destekler ve komisyon giderlerini karşılayan kararlılık ortaya koyduk. Türkiye'nin milli e-ticaret platformu oluşması için çalışmalara başladık ve tek bir milli platform oluşturarak ve Türk ürünlerinin yurtdışına pazarlanması konusunda lokomotif vazifesi görsün istedik. 5 yıl boyunca her yıl 150 milyon TL olacak şekilde bu platformu oluşturacak iş birliği platformuna destek kalemi koyduk. E-ihracat genelgesini de bakanımızın imzasıyla çıkaracağız."Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise panelde yaptığı konuşmasında, Gaziantep'in gücünü geçmişten aldığını ve İpek Yolu üzerinde olması sebebiyle geçmişten bugüne bir ticaret ve sanayi şehri olduğunu hatırlattı. Zanaatkârlığın da Gaziantep için önemli bir unsur olduğunu kaydeden Ünverdi, şöyle devam etti: "Şehrimiz neyi üretti ise onu ihraç etmiştir. 2011 yılında İstanbul'dan sonra en çok göç alan ikinci şehir konumunda oldu. Gelenler de şehrimizin ruhuna ayak uydurdu ve sanayici ruhu ile beslenerek bugünlere ulaştı. Üretim çeşitliliği getirdi. Şehrimizde 160 alanda üretim yapılıyor ve binlerce ürün çeşitliliğine sahibiz. Böylece rekabet gücümüz de artıyor. Çok fazla krizler atlattık. Bazı sektörler durma aşamasına geldi. İhracatta kendimize 12 milyar dolar hedef koymuştuk. Son 7 ay içinde 6 milyar dolarlara ulaştık. Hedefimizi revize ettiğimizde 11 milyar dolarlara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Çok fazla olumsuzluklar yaşandı. Pandemi, Ukrayna Savaşı, Irak, Suriye'deki karışıklık, AB'de ve ABD'de yaşanan resesyon sanayicileri çok zorladı. Rekabetçiliğimizi sürdürmek istiyoruz. Fakat tüm bunları el birliği ile aşacağız. Biz de devlet ve gelecek için mücadele edeceğiz. Gıda krizi özellikle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde açılan tahıl koridoru ile atlatıldı."Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da panelde, Gaziantep'in hep zorluklarla mücadele ettiğini kaydetti. Özellikle son dönemde yaşanan zorluklar göz önüne alındığında devletten destek beklediklerini belirten Yıldırım, "Finansman konusunda kamu bankalarından çok destek aldık, aynı şekilde özel bankaların da desteklerini bekliyoruz. Özel bankaların faiz indirimine gitmesi bu zamanda çok önemli, finansmana ulaşımda kolaylık sağlamaları gerekiyor" dedi."Sanayi kentimizde biz aldığımızı üretime katarız" diyen Yıldırım, sözlerini ulaşımla ilgili yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yurtiçi ve yurtdışı seferlerin artırılmasının gerekliliğini vurgulayarak bitirdi.Güneydoğu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, panelde paritedeki sıkıntı tabloyu bozar mı sorusuna, şöyle yanıt verdi: "İhracatçı bir şehiriz. Üretim yeteneklerimiz var. Paritenin bize etkisi elbette olacak. Avrupa pazarına ihracatımız yüksek oranda olmamakla birlikte bu bizi yine de etkiliyor. Ortadoğu pazarı bizde daha ağırlıklı. Parite hep böyle gidecekse buna göre pozisyon alırız. Kaygan zeminde ayakta durmalıyız. Üretim için finansmana erişimi kolaylaştırmalıyız. İlk 7 ay içinde 6.7 milyar dolar ihracat sağlandı. Yıl sonuna kadar 10.5 milyar dolar ihracat öngörüyoruz. Bölge ihracatımız da 12.25 milyar dolar. Hedeflerimizi revize ettik. Gaziantep'in ihracatı 11 milyar dolar, bölge ihracatımız da 13 milyar dolar olacak."SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep'in en büyük sanayi kuruluşu olan Sanko Holding ve yaşadıkları sıkıntılar konusunda açıklamalarda bulundu. Konukoğlu, "Pandemiden sonra yaşanabilecek her türlü güçlüğü yaşıyoruz. İthalata dayalı ihracatımız olması sebebiyle maliyetleri, fiyatlara yeterli derece yansıtamadık. Yurtdışındaki resesyonları göz önünde bulundurarak fiyatlamalardaki dengesizlikleri aşmaya çalışıyoruz. Şirketler ve sanayicilerimizden sürekli olarak finansmana erişimde zorluk çektiklerini duyuyoruz. Zincirlerden birinde aksama olursa bunu tekrar bir araya getirmek için zorlanırız. Aynı şey bizler içinde geçerli. KOBİ'lere hizmet veren büyük kuruluşlar olarak, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Hammadde fiyatlarının artması işletme sermayesinin de artırılmasını gerektirdi. Sanayiciler kâr etti ama hammadde ve sermayeyle, mamül madde almaları 3'te 1'e düştü" dedi. Grup olarak 430 milyon dolar ciro yaptıklarını anlatan Konukoğlu, "Bu sene hedef 500 milyon dolar, ihracatımız yüzde 70 Avrupa olduğundan, hedefimizi 450 milyon dolara çektik" diye konuştu.