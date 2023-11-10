E-İhracatçılara süper teşvik

Ticaret Bakanlığı, 2026 için koyduğu 10 milyar dolarlık e-ihracat hedefi kapsamında ihracatçı firmalara verilecek teşvikleri artırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da gerçekleştirilen E-İhracat Zirvesi'nde Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir proje ile ihracatçıların milli B2B platformu Türkiye E-İhracat Platformu'nun kurulacağını ifade ederken, Ticaret Bakanlığı E-İhracat Daire Başkanı Hasan Önal da, "Meksika, Kanada, Brezilya ve ABD hedef ülkelerimiz. Genelge değişikliği ile Şili'yi de alacağız. Bu ülkelerdeki harcamalarınızın yüzde 70'i destek kapsamında" dedi.Ömer Bolat, 2019 yılında perakende ticaretten yüzde 5 civarında pay alan e-ticaret sektörünün bu dönüşümle birlikte payının yüzde 19'a yükseldiğini dile getirdi. Hasan Önal ise, e-ihracat yapacak firmalara seslenerek, "Ülkelerin müşterilerinin ne istediğini iyi bileceksiniz. Alışveriş trendlerini yakından takip edeceksiniz" dedi. Firmalara verilen e-ihracat desteklerinden de bahseden Önal, "Çin'de size danışmanlık yapacak firmanın sizden alacağı aylık 15 bin dolara kadar harcamanın yüzde 50'sini ödüyoruz. Hindistan'daki pazar yerlerinde ödemiş olduğunuz komisyonun yüzde 70'ini ödüyoruz" dedi. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu da yurt dışında "Türk malı" algısının iyi olduğunu dile getirdi. Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin Türkiye'den 4 saatlik uçuş mesafesindeki yakın coğrafya ülkelerinden başlayarak diğer bölgelere yayılmayı hedeflediklerini söyledi. Trendyol Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan ise, "2026 için 10 milyar dolarlık e-ihracat hedefi koyduk" diye konuştu.