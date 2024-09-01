e-İhracatın geleceği İstanbul’da şekillenecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ihracatın geleceğini şekillendirecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'ne küresel pazaryerlerinin temsilcilerinin katılacağını belirterek, "Türk şirketlerinin bu platformlardaki başarı hikâyeleri, etkinliğin ana başlıklarından biri olacak ve zirve, ülkemizin dijital ticaretteki yerini güçlendirecek" dedi. Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX) 2024, 4-5 Eylül'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bolat, Türkiye'nin e-ihracat hedefleri doğrultusunda Türk markalarının küresel pazarlarda bilinirliğinin sağlanması ve pazar paylarının artırılması amacıyla düzenlenecek söz konusu zirveye Walmart, Shopee, Jumia, Tmall, Reliance Group, About You gibi 30'a yakın dev pazaryerinin temsilcisinin katılacağını söyledi. Türkiye'de bir araya getirilecek pazaryerlerinin hacminin 1.5 trilyon doların üzerinde olduğunu dile getiren Bolat, "Zirve, söz konusu platformların, dünya çapında milyonlarca tüketiciye ulaşma imkanı sunarken, Türk ihracatçılarının global pazarda daha güçlü bir yer edinmelerine katkı sağlayacak" diye konuştu.