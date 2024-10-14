Bu yıl e-ihracatta gaza basan Türkiye, bir önceki yıla göre bu alandaki potansiyelini ikiye katladı. Öyle ki yılın ilk 8 ayında e-ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94 oranında artıran Türkiye, 4.16 milyar dolarlık e-ihracata imza attı.Böylece e-ihracatın payını toplam ihracatın yüzde 2.7'sine ulaştırmayı başardı. İhracatın içindeki e-ihracatın payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarma hedeflediklerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a e-ticaretin lider oyuncularından biri olan Trendyol'dan destek açıklaması geldi. E-ihracatın yüzde 40'tan fazlasını gerçekleştirmeyi hedefleyen Trendyol, e-ihracatın lokomotifi olacak.İlk yurt dışı ofisini iki yıl önce Berlin'de, ardından Amsterdam ve son olarak üçüncü ofisini ise Azerbaycan Bakü'de açan Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, "Bizim iş modelimiz sadece kendi ürünümüzü alıp satmak üzerine değil, Türkiye'de de dünyada da satıcılarımızın ürünlerini satıyoruz. Bugüne kadar Trendyol'la dijitalleşen satıcıların 80 milyon adet ürününü yurtdışına taşıdık. Yaklaşık 130 bin satıcı Trendyol ile ihracat yaptı. Sayılar gün geçtikçe daha da büyüyor. Hedefimiz Trendyol'un tüm ekosistemini yurtdışına açabilmek, satıcılarımızın ürünlerini dünya ile buluşturabilmek" şeklinde konuştu. Bakü ofisi ile önemli bir kilometre taşına daha imza attıklarını söyleyen İnan, "Türk KOBİ'lerimizin ürettiği 'Made in Türkiye' etiketli ürünler sayesinde, Azerbaycan'da hedeflerimizin de üzerinde sonuçlar alıyoruz. Bir yılda 10 milyondan fazla sipariş ile 30 milyon ürünü Azerbaycan'a ulaştırdık. Günde 40 bin paket Azerbaycan'a gönderiliyor" dedi.Şirketin yurtdışında 6 milyonun üzerinde müşteriye ulaştığını söyleyen İnan, 2023 yılından bu yana da satıcılarının 2 milyar dolarlık toplam ihracat hacmi yarattıklarını anlattı ve ekledi: "Suudi Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da yılsonunda 1.6 milyar dolar ihracata ulaşacağız. Doğu Avrupa'da ise yılsonu hedefimiz 4 milyonun üzerinde siparişe ve 400 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmak."