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Giriş Tarihi: 1.8.2023

E-ihracatın payı %10’a çıkarılacak

E-ihracatın payı %10’a çıkarılacak
Tıcaret Bakanlığı tarafından, e-ihracatın genel ihracattaki payının desteklerle yüzde 1.5'ten 10'a çıkarılması amaçlanıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 21. yüzyılda çağın getirdiği teknolojik ilerlemeyle dünya genelinde gerçekleşen dijital dönüşüm ve küresel ticaretteki değişen ihtiyaçlar doğrultusunda e-ticaret ekosisteminin güncel ve dinamik ihtiyaçlarının yakından takip edildiği bildirildi. E-ihracat destek paketiyle ihracatçıların bu dönüşüme en hızlı şekilde adapte olmalarını sağlamak ve sektöre yön vermek için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilerek, "Destek paketleriyle, e-ihracatımızın genel ihracatımız içerisindeki payını yüzde 1.5'ten yüzde 10'a çıkarmak ve böylece dünyada hızla yükselmekte olan sınır ötesi e-ticaret pazarında ülkemiz ihracatçılarının etkin ve aktif bir şekilde rol almasına yardımcı olmak hedeflenmektedir" denildi
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E-ihracatın payı %10’a çıkarılacak
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