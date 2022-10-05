E-ihracatta yüzde 219’luk büyüme

E-ihracat'ın hem ülke politikası olarak hem de işletmelerin ikinci bir gelir modeli olarak çok kıymetli ve ihracat ayağını geliştirecek bir adım olduğunu belirten IdeaSoft CEO'su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, "E-ihracat yapmaya başlayan, ürünlerini Türkiye dışındaki ülkelere de satmayı hedefleyen firma sayısında yüzde 219'luk bir büyüme oldu. Bu çok büyük bir rakam. Birçok işletmenin e-ticarete başlaması pandemi ile birlikte edindikleri deneyimi şu anda dijital süreçleriyle devam ettirmeleri ile birlikte bu rakam önümüzdeki dönemlerde daha da artacak. Çünkü e-ticarete başlayan binlerce firma zaman içerisinde orada edindiği deneyimle "Bu ürünleri neden yurtdışında da satmayalım?" diyerek IdeaSoft altyapı seçenekleriyle birlikte kendi ürünlerini tüm dünyaya satabilir hale geldiler" dedi. Özkara, "IdeaSoft müşterileri özelinde baktığımızda işletmelerin yurtdışı satışları içerisinde ağırlıklı olarak Avrupa, Mena Bölgesi ve Rusya ön plana çıkıyor. Sınır ötesi e-ticaret 2023'te, yurtiçi e-ticarete rakip olabilecek konuma gelecek ve 2023'te rakamlar daha da artacak" şeklinde konuştu.