e-imzalar kimlik kartına aktarılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, 10 Ocak Pazartesi günü itibarıyla 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde e-imza'nın kimlik kartlarına aktarılması işlemine başlanacağını duyurdu. Bu ayın sonuna kadar 81 ilde uygulamaya geçilmesi planlanıyor. E-imza'lı çipli kimlik kartları yakında Ziraat Bankası
ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
tarafından da işlemlerde kullanılacak. Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliği artırmak üzere hayata geçirilen 'Yerli Biyometrik Veri Yönetim Sistemi' de 10 Ocak'ta tüm Türkiye'de hizmete girecek. Afet, acil durum ve ihtiyaç duyulan alanlarda nüfus müdürlüğü olarak hizmet verebilecek 'Mobil Nüfus Müdürlüğü' araçları ocak ayı sonunda hizmete hazır olacak. Öte yandan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) tamamlandı ve kurumlarla paylaşılmaya başlandı. 2021'de 22 milyon vatandaşa yüz yüze hizmet, 97 milyon vatandaşımıza e-devlet üzerinden olmak üzere 119 milyon hizmet ve işlem gerçekleştirildi. Dijital arşiv projesiyle bugüne kadar Nüfus Genel Müdürlüğü'nde 431 milyon 960 bin 626 belge tarandı. Alo 199 ile 2021'de 9 milyon 361 bin 295 çağrı karşılandı.
2022'DE HİZMET SAYISI ARTACAK
Elektronik kimlik doğrulama sistemi 2022 yılında yaygınlaşacak.
2022 yılında e-devlet hizmet sayısı artarak devam edecek.
2021 yılında 1 milyon 935 bin 773 soy ağacı görüntülendi.
Hayat kimliğinle kolay projesi ile 2021 yılında 2 milyon 544 bin 849 ehliyet (sürücü belgesi) kimlik kartına yüklendi.