E-Ticaret 500 milyara gidiyor

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde pazar payı büyüklüğü 381.5 milyar TL'ye ulaştı. Son verilere göre, nüfusun yüzde 72'sinin internet kullandığı Türkiye'de dünyaya paralel olarak online alışveriş pazar payını hızla artırıyor. E-ticaret sektörü Türkiye ekonomisindeki yerini yüzde 8'den 20'ye tırmandırdı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının etkisiyle geçen yılı rekor büyümeyle kapatan e-ticaret sektörünün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Günlük hayatta salgının etkileri bitmeye başlasa da e-ticaret sektörüne kazandırdığı alışkanlıklar artarak sürüyor. Bu yıl da e-ticaret sektöründe rekor büyüme bekliyoruz" dedi.Geçen yılın e-ticaret hacminin yüzde 69 artarak 381.5 milyar liraya ulaştığını ifade eden Çevikoğlu, sipariş adetlerinin de yüzde 46'lık artışla 3 milyar 347 milyona yükseldiğini kaydetti. Perakende e-ticaret 2020 yılsonu itibarıyla küresel gayri safi hasılanın yüzde 4.9'una ulaştı. 2020'de pandeminin de etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 25.7 büyüyen e-ticaret satışları, geçtiğimiz yıl ise baz etkisi sebebiyle yüzde 16.8 oranında bir büyüme kaydetti.Tüketicilerin alışveriş başına düşen harcamalarının yıllar içindeki yükselişinin, işlem sayılarındaki artışa nazaran, görece sabit kaldığı gözlemleniyor. 2019'da 138 TL olarak hesaplanan ortalama sepet büyüklüğü, 2021'de yalnızca 8 TL yükselerek 146 TL'ye ulaştı. 2020 yılında ortalama sepet tutarının bir önceki yıla göre 5 TL daha düşük bulunmasında, aynı yılda pazar payını önemli ölçüde artıran pazar yerlerinden yapılan alış verişlerde sepet tutarının düşmesi etkili oldu. 2020'den 2021'e gelindiğinde görülen hafif yükseliş ise elektronik, giyim, kültür-sanat, hobi, oyun ve oyuncak gibi kategorilerdeki harcama tutarlarının artışını yansıtıyor.2017'den beri en fazla e-ticaret satıcısına ev sahipliği yapan illerimiz sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir oldu. Bu illeri Bursa ve Antalya takip etti. Bu 5 il, e-ticaret satıcılarının yüzde 75'inden fazlasını barındırıyor. 2017'den bu yana e- ticaret satıcılarının en yoğun olarak bulunduğu moda ve aksesuvar sektörü olurken, ikinci sırada mobilya, zücaciye, tuhafiye, üçüncü sıradaysa yiyecek ve içecek sektörü yer alıyor.2021 yılının en çok tercih edilen ödeme yöntemi olan kredi kartı ile 8.2 milyar işlem ile 1.6 trilyon TL tutarında alışveriş yapıldı. 2021 yılında kredi kartıyla ödeme oranı yüzde 56 olmakla birlikte, son yıllarda kredi kartı kullanımındaki düşüş eğilimi de dikkat çekici. 2017 yılında alışverişlerin yüzde 82'si kredi kartıyla yapılırken bu oran artık yüzde 56. Bu gerilemenin sebebiyse banka kartları, ön ödemeli kartlar ve dijital cüzdanların daha sık kullanılması oldu. Türkiye'de de ön ödemeli kartlar ve dijital cüzdanlara olan ilgi giderek artıyor. 2021 yılındaki özel indirim dönemlerinde yapılacak olan alışverişlerde ön ödemeli kartlar ve dijital cüzdan çözümlerinin klasik ödeme seçenekleri karşısında ciddi bir güç kazandığı görülüyor.