E-ticaret 6 milyarla işlem rekoru kırdı

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret alanında yaşanan önemli gelişmelere yer verdiği Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu'na göre, Türkiye'nin e-ticaret hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 115.15 artarak 1.85 trilyon liraya ulaştı. İşlem sayısı da aynı dönemde yüzde 22.25 yükselişle 5.87 milyar adet olarak gerçekleşti. e-Ticaret hacminin bu yıl 3.4 trilyon lira, işlem sayısının 6.67 milyar adet olacağı öngörüldü. e-Ticaret hacminin genel ticaret hacmine oranı 2019'da yüzde 10,1 iken geçen yıl yüzde 20.3'e ulaştı. e-Ticaret hacminin GSYH içindeki payı yüzde 6.8 oldu. Hacmin yüzde 51'ini mal, yüzde 49'unu ise hizmet ticareti oluştururken, kartlı işlem hacminin yüzde 63'ü mal, yüzde 37'si hizmet ticareti kaynaklı meydana geldi. En büyük payı 233 milyar lira ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörü aldı. Bu sektörü 135 milyar lira ile elektronik, 127 milyar lira ile giyim, ayakkabı ve aksesuar izledi.Türkiye'de teslimatın genellikle motokuryeler tarafından gerçekleştirildiği hızlı ticaretin hacmi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 99.2 yükselerek 126.1 milyar liraya ulaşırken 18.00-00.00 saatlerindeki yoğunluk motokuryelere akşam mesaisi yaptırdı. Hızlı ticaret, 1 saat veya daha kısa sürede teslim edilen siparişleri kapsıyor. Söz konusu ticaret hacminin büyük kısmını gıda ve süpermarket, yemek siparişi, çiçekçilik gibi sektörler oluşturdu. Bazı giyim ve aksesuar, elektronik, anne ve bebek, medikal, kişisel bakım ve kozmetik de hızlı ticarette öne çıkan sektörler arasında yer aldı. Hızlı ticaret hacminin sektörel dağılımına bakıldığında, geçen yıl en büyük payı yüzde 58 ile yemek siparişleri aldı. Bunu yüzde 26 ile gıda ve süpermarket izledi.