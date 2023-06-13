Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri e-Ticaret firmalarına ilişkin soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi
Giriş Tarihi: 13.6.2023 11:58 Son Güncelleme: 13.6.2023 11:59

e-Ticaret firmalarına ilişkin soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Aş hakkında yürütülen soruşturmanın savunması 12 Temmuz'da yapılacak.

AA
e-Ticaret firmalarına ilişkin soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi

Rekabet Kurulunca, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) ve DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ (Trendyol) hakkında yürütülen soruşmalarda sözlü savunma toplantılarının tarihi belli oldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısı, 12 Temmuz'da saat 10.30'da yapılacak.

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ'nin çevrim içi pazar yeri pazarındaki uygulamalarıyla Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada da sözlü savunma toplantısı, 11 Temmuz'da saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
e-Ticaret firmalarına ilişkin soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA