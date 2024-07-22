E-Ticaret lisans bedeline şartlı indirim

Küresel e-ticaret pazarlarının yurtiçindeki tekelini kırmak için bunların yapacakları e-ihracatları lisans bedelinden düşecek. Yani düşük lisans bedeli ödemek isteyen firmalar yurtiçi değil, yurtdışı satışlarını artırmak zorunda olacak. Meclis'e sunulan 14 maddelik torba kanun teklifi ile e-ticaret platformlarının faaliyetlerini yürütebilmeleri için devlete ödeyecekleri lisans bedellerine indirim geliyor. E-ticaret platformlarının yapacakları e-ihracat ve yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımları önümüzdeki yıl devlete ödeyecekleri lisans bedelinden düşecek. Düzenleme kapsamında yapılan hesaplamalara göre e-ticaret platformları 2025'te ödeyecekleri lisans bedelini 6-7 kat daha düşük olarak ödeyecek. Kanun teklifinin gerekçesinde güçlü sermaye yapısı ve yıkıcı rekabet gücüne sahip küresel e-ticaret firmalarının Türkiye'de son bir yılda etkinliğini artırdığı belirtilerek, e-ihracat yoluyla firmaların satışlarını yurtdışına kaydırmalarının hedeflendiği kaydedildi.İki yıl önce dönemin Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hazırlanmasında büyük rol oynadığı E-ticaret Kanunu yeniden değiştiriliyor. Daha önce tüm partilerin oyu ile Meclis'ten geçirilen kanunda yapılmak istenilen değişiklikle e-ticaret firmalarının lisans bedellerine kısmi af getiriliyor. Değişiklik teklifinin gerekçesinde Türkiye'de e-ticaretin 2023 yılında yüzde 119.67 artış gösterdiğine dikkat çekilerek, güçlü sermaye yapısına ve yıkıcı rekabet gücüne sahip bazı küresel e-ticaret platformlarının da Türkiye'ye yönelik faaliyetlerine son bir yılda hız verdiği, aşırı reklam ve indirim uygulamalarıyla güç kazandığı ifade edildi. Yapılmak istenilen düzenlemeyle bu tür yıkıcı etkilere sahip firmaların yurtiçinde değil yurtdışında satış yapmalarını teşvik etmek amacıyla e-ihracat desteklenecek.