E-ticaret sektörüyle ilgili en çok şikayet edilen konular belli oldu

E-ticaret sektörüyle ilgili en çok şikayet edilen konu satın alınan ürünün ya da hizmetin iptalinde ve iadesinde yaşanan sorunlar oldu. Fiyat artışı, faturalandırma ve ödemede yaşanan sıkıntılar en çok şikayet edilen ikinci konu olurken, ürünlerin kalitesizliği, personel davranışı, ürünün teslim edilmemesi öne çıkan diğer konular oldu. Diğer şikayet konularıysa şöyle sıralandı:

"Ayıplı ürün satılması, eksik ya da yanlış ürün gönderimi, ürünün tedarik edilememesi, kampanyaların yanıltıcı olması."