E-ticaret sitelerine 86.2 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında e-ticaret firmaları ile yapılan mesafeli sözleşme yöntemiyle faaliyet yürüten 58 firmaya, mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle toplam 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. 5 firmanın da internet adreslerine erişim engellendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, e-ticaret firmaları ile vatandaşlar arasında gerçekleşen mesafeli sözleşmelerin tüketici çıkarlarını zedeleyecek problemleri de beraberinde getirdiği belirtildi. Bazı firmaların kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamalarının radarlarına girdiğini ve incelendiğini belirten bakanlık, açıklamasında şunları kaydetti: "Firmalar tarafından stokta ürün bulunmaması sebep gösterilerek yapılan haksız sipariş iptalleri, satışa sunulan mal veya hizmetlerin firmalar tarafından taahhüt edilen yahut yasal olarak belirlenmiş ifa sürelerinin aşılması, tüketicilerin cayma hakkı kullanımına halel getirilmesi ve cayma hakkı kullanıldığı takdirde, bedel iadelerinin tüketicilere mevzuata uygun surette yapılmaması gibi hususlar yaşandığı görülmüştür. Tüketicilerin haklarını zedeleyici her türlü hukuka aykırı eyleme karşı tüketici başvuruları değerlendirilerek sıkı bir şekilde denetlenmektedir."