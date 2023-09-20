E-Ticarete başlamak için ilk adımın IdeaSoft

İnternetin yaygın kullanımı, tüketicilerin alışkanlıklarını derinden etkileyerek e-ticaretin karlı ve büyüme odaklı bir iş modeli haline gelmesine olanak sağlamıştır. Artık bir ürün ya da hizmet arayan çoğu tüketici, ilk adım olarak interneti kullanmayı tercih etmektedir. Ancak markanızı geniş kitlelere tanıtmak ve ürünlerinizi online olarak satmak için detaylı bir strateji ve planlama gereklidir.

E-ticaret dünyasına sıfırdan atılmak ilk bakışta kolay gibi görünse de, ödeme sistemlerinden şirket kuruluş süreçlerine kadar çeşitli karmaşık aşamaları barındırır. Bu nedenle projenizin başarılı olması için dikkatli bir plan yapmalısınız. Eğer süreci ilk adımdan son adımına kadar başarılı yönetmek istiyorsanız, IdeaSoft ile E-ticaret hayatınıza hemen başlamanız mümkündür.

E-TİCARETE NASIL BAŞLANIR?

E-ticaret her geçen gün pek çok işletme ve girişimcinin ilgisini çeken bir dünyadır. Bu nedenle sektör faaliyetlerine başlamadan önce titizlikle hazırlanmış bir strateji kurulmalıdır. Söz konusu hazırlık planları aşağıdan görülebilir.

SATMAK İSTENEN ÜRÜNE KARAR VERİLMESİ

E-ticaret projesini başlatmadan önce satmayı planladığınız ürünleri belirlemeniz gerekmektedir. Ürün yelpazesini belirledikten sonra imalat, tedarik ve lojistik süreçlerini daha iyi planlamak mümkündür.

Ayrıca satmayı düşündüğünüz ürünleri seçerken tedarik kaynakları, pazar talebi ve lojistik gereksinimleri gibi faktörleri araştırmanız gerekmektedir. Bu süreçte her bir ürünün farklı miktarda sermaye gerektireceği unutulmamalıdır.

PAZAR ARAŞTIRMASININ YAPILMASI

Her sektör, kendine özgü bir hedef kitlesi, potansiyeli, hacmi ve dinamiklere sahiptir. Söz konusu faktörlerin birleştiği alan "pazar" olarak adlandırılır. E-ticaret alanında başarılı olmanın temel yolu, bu pazarda güçlü bir konum elde etmekten geçmektedir. Detaylı pazar araştırması yaparak sektörünüzde yer edinmeniz, potansiyel müşterilere ulaşmanız mümkündür.

ŞİRKETİN KURULMASI

E-ticaret düşüncesi sadece fiziki mağazalara sahip işletmeciler için değil, aynı zamanda yeni girişimciler için de oldukça caziptir. Ancak e-ticaret platformu kurmadan önce, yasal bir şirket yapısının olması gerektiğinin farkında olunmalıdır. Anonim şirket, limited şirket ya da şahıs şirketi gibi farklı şirket türleri mevcuttur ve her birinin kurulum süreçleri farklıdır. Bu nedenle, mevcut seçenekleri dikkatlice incelemek ve iş modelinize en uygun olanı seçmek önemlidir.

E-TİCARET SİTESİNİN KURULMASI

Eğer bir işletme kurduysanız, bir sonraki adımınız güçlü bir e-ticaret altyapısı seçmek olmalıdır. Bu altyapı, sitenizin temelini oluşturur ve müşterilere daha hızlı ve gelişmiş hizmetler sunabilmenize imkan tanır.

Örneğin IdeaSoft'un sunduğu güvenilir altyapı paketlerini kullanarak, tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun bir çevrimiçi mağaza oluşturabilirsiniz. Altyapıyı seçtikten sonra sıra, site tasarımını oluşturmaya, ürünleri eklemeye ve ürün açıklamalarını hazırlamaya gelecektir. Tüm bu aşamaları tamamladığınızda, e-ticaret siteniz sektörde faaliyet göstermeye başlar.

E-TİCARETTE NE SATABİLİRİM?

İnternet üzerinden satış yapmayı planlayan bireyler ve işletmeler, gelirlerini artırmak için genellikle en çok talep gören ürünleri araştırmaktadır. Çünkü e-ticarette en çok satılan ürünleri portföylerine ekleyen markalar, daha büyük müşteri taleplerine çözüm sunar:

Ev ve Dekorasyon Ürünleri

Kişisel Bakım ve Makyaj Ürünleri

Çiçek ve Hediyelik Eşyalar

Kitap, Film, Müzik ve Oyunlar

Spor Kıyafetleri ve Spor Ekipmanları

Giyim, Tesettür Giyim, Ayakkabı, Aksesuar

Telefon ve Telefon Aksesuarları

Bebek Hediyeleri ve Kıyafetleri

E-TİCARET İLE PARA KAZANABİLİR MİYİM?

E-ticaret sektörüne girmek isteyen her işletme ve girişimci bundan kâr elde etmek istemektedir. Bu bakımdan E-ticaretten para kazanılıp kazanılamayacağı her zaman bir soru işareti oluşturmaktadır. Eğer doğru bir strateji kullanırsanız, e-ticaret hâlâ pek çok fırsatı içinde barındırmaktadır. Çünkü tüketiciler bir şeyi mağazadan alması gerekmiyorsa ve acil lâzım değilse, bunun yerine online olarak satın almayı tercih etmektedir.

Müşterilere güçlü bir altyapı sunmak, daha hızlı alışveriş yapma olanağı tanır. Böylece müşteri potansiyelinizi artırmanız mümkündür. IdeaSoft size sunduğu paketler ile gelişmiş çözüm önerileri sunmaktadır. IdeaSoft'un gelişmiş altyapı seçeneklerini inceleyerek doğru karar verebilir ve hemen satışa başlayabilirsiniz.

E-TİCARET İÇİN NE KADAR SERMAYEN OLMALI?

E-ticaret yapmayı düşünüyorsanız, ihtiyacınız olan sermaye miktarı iş modelinize, hedeflediğiniz pazar büyüklüğüne ve sunduğunuz ürün ya da hizmetin türüne bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Örneğin dijital ürünler satmayı planlıyorsanız, fiziksel ürünlere göre daha az sermaye ihtiyacınız olacaktır. Çünkü depo ve lojistik maliyetleri olmayacaktır.

Ancak tedarik zinciri, ürün stoklama ve kargo gibi etkenler fiziksel ürünler için sermaye ihtiyacını artıracaktır. Düşük maliyetlerle e-Ticaret yapmak istiyorsanız, IdeaSoft tarafından sunulan bütçe dostu paketleri inceleyebilirsiniz.