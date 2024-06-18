E-ticarette hedef 3.4 trilyon lira

Teknolojinin gelişmesiyle son yıllarda büyüme gösteren e-ticarette Türkiye, 5 yılda yüzde 23.7 büyüyerek küresel pazarı ikiye katladı. Teknolojinin gelişmesi, pandeminin etkisi ve değişen tüketici tercihleriyle son yıllarda ciddi bir büyüme ivmesine giren e- ticaret, Türkiye'de 5 yıllık dolar bazlı yüzde 23.7 oranında büyüdü. Globalde bu oran yüzde 11.7 olarak gerçekleşti. E-ticaret hacmi son 4 yılda 2 kart arttı. E-ticaret hacminin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) payı, 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 3'te 1'lik artışla yüzde 6.8'e ulaştı. Türkiye'de e-ticaret hacmi 2023 yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 116 artarak 1.85 trilyon TL'ye ulaştı.Bu haliyle e-ticaret hacmi son dört yılda iki kart artarken, e-ticaret hacminin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) payı, 2023 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 3'te 1'lik artışla yüzde 6.8'e ulaştı. E-ticaret hacminde en büyük payı alan sektörler sırasıyla, beyaz eşya, küçük ev aletleri, giyim, ayakkabı ve aksesuarlar ile gıda ve yemek sektörü oldu. İşlem hacminin 2024 yılında 3.4 trilyon TL'ye ulaşması bekleniyor. E-ticaret ödemelerinde yaklaşık yüzde 65 ile en büyük pay kredi kartına ait. Dünya genelinde e-ticaret şirketlerinin büyük çoğunluğunun başarısızlıkla sonuçlandığını aktaran Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Kahraman, "E-ticaret, kayıt dışı ekonomiyi azaltma yönünde de önemli bir ticaret yöntemi olduğunu da eklemeliyiz" dedi.