E-ticarette KOBİ’lerin işini kolaylaştıracak 7 ipucu

7/24 kesintisiz hizmetle global pazarlara da açılma fırsatı sunan e-ticaret, artan beklenti ve ihtiyaçlar karşısında KOBİ'lere büyük avantajlar sunuyor. 150 yılı aşkın geçmişiyle müşterilerine hizmet veren Generali Sigorta, e-ticaret alanında KOBİ'lerin işini kolaylaştıracak ve başarıyı yakalamalarına yardımcı olacak 7 ipucu paylaştı.Etkili bir değer önerisi, şirketinizin rakiplerinden ayrışmasını sağlar ve pozitif bir algı oluşturmasına yardımcı olur. Değer önerinizi tasarlarken maliyet, satış artışı, izlenebilirlik, kullanım kolaylığı gibi bir fayda ile ilişkilendirmeniz ise kritik önem taşıyor. Ancak değer önerisi oluşturulmadan önce pazarın incelenmesi ve hedef müşterilerin talep ve ihtiyaçlarının belirlenmesi oldukça önemli.E-ticaret faaliyetlerinde bulunmak isteyen KOBİ'lerin satış yapacakları sektöre veya alanlara hakim olmaları önemli bir artıdır. Pazar araştırması yapmak; pazar payı, rakipler, ürün ve rekabetin niteliği, müşteri memnuniyeti, müşteri beklentileri, satış performansları ve dağıtım kanalları hakkında önemli bilgiler sağlar. Pazar ve müşteri beklentileri konusunda araştırma yapmak ve yol gösterici bilgileri öğrenmek, KOBİ'lere hem mali hem de zaman açısından tasarruf sağlamaktadır.KOBİ'lerin e-ticaret alanında yaptıkları en kritik hataların başında belki de pazarlamayı geri plana itmek geliyor. KOBİ'nin ürettiği ürün ya da sunduğu hizmet ne kadar iyi olursa olsun, sektördeki rakip markalar arasında öne çıkmak, doğru hedef kitlelere ulaşmak için pazarlama kritik önem taşıyor. KOBİ'ler e-ticaret özelinde yapılacak pazarlama ve tanıtım çalışmalarını, bir gider kalemi olarak değil gelir kalemi olarak görmeli. Mevcut bütçelerinden pazarlama çalışmalarına mutlaka pay ayırmalıdırlar.E-ticaret, her ne kadar algısal olarak kolay bir iş gibi görünse de arka planda ciddi bir çaba gerektiriyor. Uzmanlar, e-ticaretin yazılım, pazarlama ve dijital pazarlama, reklam yönetimi ve itibar yönetimi gibi farklı disiplinlerden beslenen büyük bir operasyon olduğunu belirtiyor. Bu noktada KOBİ'lerin e-ticaret alanında karşısına çıkabilecek potansiyel problemlere karşı profesyonel ajanslardan yardım alması büyük önem taşıyor.KOBİ'lerin e-ticaret faaliyetlerinde bulunurken sık sık stok yönetiminde aksaklıklarla karşı karşıya kaldığı biliniyor. Yanlış stok yönetimi inşa edilen imajın zedelenmesine ve müşteri memnuniyetinin azalmasına neden oluyor. Uzmanlar bu noktada KOBİ'lerin e-ticaret özelinde entegrasyon ve stok yönetim yazılımları kullanması gerektiğini belirtiyor.Günümüzde özellikle dijital alanın da getirdiği olanaklar dolayısıyla KOBİ'ler için e-ticaret alanında müşteri ilişkilerinin yönetimi her zamankinden daha zor durumda. Her memnun müşterinin işletmeye yeni müşteriler kazandırabileceği gibi, memnun olmayan her müşterinin de potansiyel müşterileri kaybettireceği unutulmamalıdır.E-ticaret de tıpkı geleneksel ticaret gibi birtakım vergilerin ve yasal zorunlulukların olduğu bir alan olarak ön plana çıkıyor. KOBİ'lerin e-ticarete başlamadan önce bağlı bulunduğu ticaret odalarından yasal zorunluluklarla ilgili bilgi alması gerekiyor. Bunun yanı sıra global pazarlarda e-ihracat yapan KOBİ'lerin satış yaptığı ülkelerin de mevzuatlarını iyice araştırması gerekiyor. Uzmanlar mevcut yasal zorunlulukların yerine getirilmediği takdirde KOBİ'lerin ağır cezalara karşı karşıya kalacağını ifade ediyor.