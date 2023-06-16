e-ticarette sipariş iptallerine ceza

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikâyetlerin artması üzerine, bu işlemleri yapan firmaları, kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı, temin edilemediği gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin Bakanlığa ulaşan başvuruların yakından takip edildiğinin altı çizildi.Açıklamada, 2022'de 46 firmaya toplam 41 milyon 280 bin 656 lira, 2023'ün ilk 5 ayında ise 6 firmaya toplam 9 milyon 252 bin 704 lira idari para cezasının uygulandığı bilgisi verildi. Son günlerde geleneksel ve sosyal medyada yer alan haberler ile bakanlığa intikal eden başvurularda, yaşanan kur ve fiyat artışları sebebiyle elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikâyetlerde artış yaşandığı vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili Bakanlığın gerekli inceleme ve denetimleri başlattığı kaydedildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlık tarafından sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na iletilen yazıda herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya stokta bulunmayan bir malın satışı nedeniyle mesafeli sözleşmenin satıcı tarafından iptal edilmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtildi.