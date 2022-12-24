E-ticarette “Son pazar” kuruluyor

TÜRKİYE e-ticaret sektöründe her geçen yıl rekor üstüne rekor kırarken 2022 yılını da benzer bir tabloyla kapatmaya hazırlanıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu yıl sektörümüzün 700 milyar lira civarında bir hacme ulaşmasını bekliyoruz. Biz de Türkiye'nin yerli e-ticaret lokomotifi olarak yılın son günlerini bize özgü bir kampanya ile kapatacağız. Ne kara ne de efsane yılın son pazar gününe yönelik önemli indirimlerle halkımıza daha uygun fiyatlarla ürün ulaştırmaya çalışacağız" dedi. Bir grup gazeteciye konuşan Çevikoğlu, "Ülkemizin kendine özgü bir indirim gününün olmasını istedik ve her yılın son pazar gününü 'Yılın Son Pazarı, Türkiye'nin Pazarı' olarak ilan ettik. Oldukça ilgi gördü" ifadelerini kullandı. Çevikoğlu, PTT iştirak şirketi PttAVM'nin 40 bine yakın tedarikçi ve 50 milyona yakın ürünle hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.