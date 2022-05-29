E-ticarette yerlileşme hamlesi! Çalışmada sona gelindi: Yabancı tekel zinciri kırılacak

DÜZENLEMEYLE YABANCI TEKELİ KIRILACAK

Düzenleme ile sektörde mevcutta bulunan yabancı hâkimiyeti de kırılacak. Bunun için sektöre yeni adım atacak yerli firmalara hibe, kredi kolaylığı ve teşvik gibi mekanizmalar işletilecek. Şu anda sektörün en büyük oyuncusunun yüzde 85'inin Çin'li Ali Baba'ya, diğer iki firmanın tamamının bir başka firmanın ise büyük hissesinin ABD'li şirketlere ait olması ve yine 5 büyük firmadan bir diğerinin büyük ortağının Güney Koreli bir firma olmasının sektörde yarattığı yabancılaşma böylece bitirilecek. Bunun için sektöre yeni adım atan yerli firmalara 35 binden fazla tedarikçiye, 15 milyondan fazla üye ve 30 milyondan fazla ürün portföyüne sahip olan PTT iştirak şirketi PttAVM.com'un yakaladığı başarı örneklerle anlatılacak. KOBİ'lere bu şekilde yol ve yöntem gösterileceği gibi yaklaşık 2 milyar liralık ciroya ulaşan PttAVM gibi Turcorn'ların bu yeni yöntemle doğması sağlanacak.