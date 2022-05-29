E-ticarette yerlileşme hamlesi! Çalışmada sona gelindi: Yabancı tekel zinciri kırılacak

Merakla beklenen E-ticaret düzenlemesinde sona gelindi. Çalışmanın yakında TBMM'ye sunulması ve E-ticarette bazı ürün gruplarının satışına sınırlama getirmesi bekleniyor. Bununla beraber düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle beraber yerli firmalar desteklenerek Turcorn'lar gelişecek.
Sektördeki 5 büyük oyuncunun tamamı ya da büyük orandaki hissesinin Çin, ABD ve Güney Koreli şirketlere ait olması nedeniyle bu durumun rekabetçiliği ortadan kaldırması ve yerli firmaları bitirmesi nedeniyle yerli firmalar desteklenerek Türk unicorn yani Turcorn'ların gelişmesi sağlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda sinyalini verdiği yeni e-ticaret düzenlemesinde sona gelindi. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde pazar payı büyüklüğü giderek artarken sektör 381,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Son verilere göre, nüfusun yüzde 72'sinin internet kullandığı Türkiye'de, dünyaya paralel olarak online alışveriş pazarı da payını hızla artırırken, sektörün hızlı büyümesini kontrol altına alabilmek ve rekabeti koruyabilmek için yeni bir e-ticaret kanunu hazırlanacak.
BAZI ÜRÜN GRUPLARININ SATIŞINA SINIRLAMA GETİRİLECEK
E-ticaretin dengeli şekilde büyümesi amacıyla e-pazaryerlerine bazı kriterler getirilecek, faaliyet alanları belirlenecek ve sektörün orantılı şekilde büyümesi sağlanacak. Ticaret Bakanlığı'nın çalışmasına göre hazırlıkları bitme aşamasına gelen yeni e-ticaret düzenlemesiyle bu sektörün daha düzenli işlemesi ve büyümesi hedefleniyor.
Yeni düzenleme kapsamında bazı ürün gruplarının satışına yasak getirilerek esnafın korunması sağlanacak. Hileli ve sahte ürün satanlara ağır cezalar öngören düzenleme kapsamında, sektör oyuncuları rakiplerini dışlayıcı şekilde tanıtım faaliyetlerinde bulunamayacak. E-ticaret pazar yerlerinin elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek. E-ticaret pazar yerleri kendini haksız şekilde sıralamada ön plana çıkaramayacak ve satıcılar arasında ayrım gözetemeyecek. Söz konusu düzenlemelere uygunluk göstermeyen kurumlar için de ağır para cezaları verilecek.
DÜZENLEMEYLE YABANCI TEKELİ KIRILACAK
Düzenleme ile sektörde mevcutta bulunan yabancı hâkimiyeti de kırılacak. Bunun için sektöre yeni adım atacak yerli firmalara hibe, kredi kolaylığı ve teşvik gibi mekanizmalar işletilecek. Şu anda sektörün en büyük oyuncusunun yüzde 85'inin Çin'li Ali Baba'ya, diğer iki firmanın tamamının bir başka firmanın ise büyük hissesinin ABD'li şirketlere ait olması ve yine 5 büyük firmadan bir diğerinin büyük ortağının Güney Koreli bir firma olmasının sektörde yarattığı yabancılaşma böylece bitirilecek. Bunun için sektöre yeni adım atan yerli firmalara 35 binden fazla tedarikçiye, 15 milyondan fazla üye ve 30 milyondan fazla ürün portföyüne sahip olan PTT iştirak şirketi PttAVM.com'un yakaladığı başarı örneklerle anlatılacak. KOBİ'lere bu şekilde yol ve yöntem gösterileceği gibi yaklaşık 2 milyar liralık ciroya ulaşan PttAVM gibi Turcorn'ların bu yeni yöntemle doğması sağlanacak.
"BİRKAÇ OYUNCUNUN PİYASAYI ELE GEÇİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"
Ticaret Bakanı Mehmet Muş da daha önce sektördeki bu tekelleşmeye dikkat çekerek, "E-ticaret sektörünün kurallı olması önemli. Birkaç oyuncunun bütün piyasayı ele geçireceği bir ekosistemin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Rekabetin olması ve yeni oyuncuların da girmesine imkan tanıyacak bir ekosistemin oluşması için çaba sarf edeceğiz" demişti.