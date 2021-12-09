E-ticaretteki indirim oyununa çifte denetim! Ptt-AVM devrede

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, "İndirim dönemleri e-ticarette sık sık uygulanıyor. Yıl sonuna doğru da büyük indirim kampanyaları yapılabiliyor. Ancak burada vatandaşları aldatmaya yönelik kampanyalarda ne yazık ki olabiliyor. Bu nedenle vatandaşlar bir üründe gerçekten indirim yapılıp yapılmadığına dikkat etmeli. Bazı satıcılar maalesef ürünlerin fiyatını önceden yükseltip sonrasında indirim yapmış gibi gösteriyor. Bunun için güven damgalı e-ticaret platformlarının tercih edilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

EFSANE Mİ, GERÇEK Mİ İYİ ARAŞTIRILMALI

Tüketicilerin mağdur olmaması için "şahane, efsane, süper, mükemmel" gibi birçok isimle başlatılan indirim kampanyalarının iyi incelenmesi gerektiğini anlatan Çevikoğlu, "Büyük kampanya dönemlerinde özellikle dikkatli olunması gerekiyor. Ucuz gibi görünen ancak aslında gerçek fiyatından satılan ürünlerle sık sık karşılaşılıyor. Biz bunun önüne geçmek için platformumuzda periyodik olarak ürün-fiyat kıyaslaması yapıyoruz. Yani geçmişe yönelik ürünün fiyatı ile son dönemki fiyatı arasında gerçek bir indirim var mı, tüketici aldatılmaya mı çalışılıyor bunu inceleyerek, indirimlerin gerçekliğini teyit ediyoruz" dedi.

İNDİRİMLER DENETİMİMİZDE OLACAK

Ticaret Bakanlığı'nın sektördeki gerçek ve sahte indirimleri ayrıştırmak için başlattığı çalışmanın çok önemli olduğunu kaydeden Çevikoğlu, "Kovid-19 salgını döneminin başında vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 40'ın üzerinde satıcı hakkında inceleme başlatmıştık. Şimdi de özellikle yılsonu indirimleri denetimimizde olacak ve sahte indirim yapanlara göz açtırmayacağız" dedi.

Çevikoğlu, ayrıca geçtiğimiz yıl ilk kez "Yılın Son Pazarı Türkiye'nin Pazarı" sloganıyla uygulamaya başladıkları indirim günlerini bu yıl 26 Aralık Pazar günü başlatarak yeni yılın ilk ışıklarına kadar sürdüreceklerini belirterek, "Bu kapsamda PttAVM.com olarak tedarikçilere kargo desteği, ücretsiz ürün tanıtımı ve reklam desteği gibi çeşitli ayrıcalıklar sunacağız. Ayrıca elektronikten ev ürünlerine, mutfak gereçlerinden moda ürünlerine kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden milyonlarca ürünü vatandaşlarımıza gerçek indirimlerle ulaştıracağız" dedi.