Giriş Tarihi: 23.2.2023 11:53Son Güncelleme: 23.2.2023 11:53
E-ticaretteki parasal eşikler güncellendi
Ticaret Bakanlığı e-ticaretteki parasal eşikleri güncelledi. Buna göre 2022 yılı için 10, 30 ve 60 milyar TL olarak belirlenen eşikler yarısı oranında artırılarak sırasıyla 15, 45 ve 90 milyar TL'ye yükseltildi.
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Ticaret Bakanlığı, 2022 yılında e-ticaret hacminde yaşanan artışa bağlı olarak parasal eşikleri güncelledi.
Ticaret Bakanlığı, söz konusu konu ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı basın açıklaması yaptı.