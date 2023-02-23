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Giriş Tarihi: 23.2.2023 11:53 Son Güncelleme: 23.2.2023 11:53

E-ticaretteki parasal eşikler güncellendi

Ticaret Bakanlığı e-ticaretteki parasal eşikleri güncelledi. Buna göre 2022 yılı için 10, 30 ve 60 milyar TL olarak belirlenen eşikler yarısı oranında artırılarak sırasıyla 15, 45 ve 90 milyar TL'ye yükseltildi.

E-ticaretteki parasal eşikler güncellendi

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılında e-ticaret hacminde yaşanan artışa bağlı olarak parasal eşikleri güncelledi.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu konu ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı basın açıklaması yaptı.

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E-ticaretteki parasal eşikler güncellendi
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