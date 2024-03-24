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Giriş Tarihi: 24.3.2024

EBRD Başkan Yardımcısı bugün Türkiye’ye geliyor

EBRD Başkan Yardımcısı bugün Türkiye’ye geliyor
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink, 4 günlük ziyarette bulunmak için bugün Türkiye'ye geliyor. Rigterink'in Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan başta olmak üzere üst düzey görüşmeler yapacağı ve deprem bölgesine gideceği duyuruldu. EBRD'den yapılan açıklamada, bankanın deprem bölgesi için 1.5 milyar euroluk yatırım paketi açıkladığı ve bu miktarın yarısından fazlasının hali hazırda depremden etkilenen şirket ve özel sektör temsilcilerine sağlandığı ifade edildi. Rigterink, Türkiye'nin depremden bu yana yaşadığı zorluklar olduğunu belirterek, "Bugüne kadar nelerin başarıldığını ve EBRD'nin bölgenin toparlanmasına yardımcı olmak için daha fazla neler yapabileceğini görüşmek üzere ilgili paydaşlarla görüşeceğim" diye konuştu.
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EBRD Başkan Yardımcısı bugün Türkiye’ye geliyor
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