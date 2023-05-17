EBRD: Türk bankacılık sektörü dirençli

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türk Lirası'nda büyük bir şok veya aşırı değer kaybı yaşanmaması koşuluyla Türkiye'de enflasyonun yıl sonuna kadar biraz daha düşmesini beklediğini ifade etti. Türk bankacılık sektörünün küresel finansal koşullardaki değişikliklere karşı dirençli olduğunu söyleyen Kelly, "Türk bankaları, 2018'deki TL krizinden bu yana dış borçlanma seviyelerini önemli ölçüde azalttı. Halihazırda öncelere kıyasla çok daha iyi durumdalar. Bankaların dış borçları, geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 60 milyar dolar hacmindeydi. Bu, 2017 yılında yaklaşık 100 milyar dolar hacminde bulunuyordu" dedi. EBRD'nin "Bölgesel Ekonomik Görünüm" raporu da yayımlandı. Banka, Türk ekonomisinin bu yıl yüzde 2.5, gelecek yıl ise yüzde 3 büyüme kaydetmesini bekliyor.