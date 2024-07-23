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Giriş Tarihi: 24.7.2024

EBRD’den deprem bölgesine destek

EBRD’den deprem bölgesine destek
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkan Yardımcısı Matteo Patrone ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Kurum'un, Başkan Yardımcısı Patrone ile bakanlıkta gerçekleşen görüşmesinde, deprem bölgesine yönelik çalışmalardan iklim değişikliğine kadar birçok konu ele alındı. EBRD ile yürütülecek çalışmalar kapsamında 8 çevresel altyapı projesinin Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de hayata geçirileceğini anlatan Kurum, "Buradaki projelerin inşa sürecini arkadaşlarımız yürütüyorlar. Orada projelerimizin açılışını sizlerle birlikte yapmak istiyoruz" dedi.
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EBRD’den deprem bölgesine destek
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