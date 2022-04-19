EBRD’den Türkiye’ye 500 milyon euro destek

AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Ekonomi Finansman Fonu (GEFF) kapsamında 500 milyon euro finansman sağlayacak. EBRD Finansal Kurumlardan Sorumlu Türkiye Başkan Vekili Arthur Poghosyan, Türkiye'nin Paris Anlaşması ile 2053'te sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ettiğini söyledi. Bunun için yeşil yatırımların hızla artması gerektiğini anlatan Poghosyan, "Türkiye için oluşturduğumuz GEFF, 500 milyon euro. Bu miktar, bankanın Türkiye'de bugüne kadarki enerji verimliliğiyle ilişkili fonları arasında en büyüğü" dedi.