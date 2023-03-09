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Giriş Tarihi: 9.3.2023 08:50

EBRD'den Türkiye'ye yatırım planlı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de deprem bölgesinde 1,5 milyar euroluk yatırım yapmayı planlıyor.

EBRD’den Türkiye’ye yatırım planlı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye iki yılda 1,5 milyar euroya kadar yatırım yapmayı planlıyor.

EBRD, depremlerden etkilenen şehirlerde insani, geçim kaynaklarını ve istihdamı korumak için bölge ekonomisinin toparlanmasını, yeniden inşasını ve yeniden bütünleşmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Bankanın desteği, depremlerden doğrudan etkilenen işletmeler ve bireyler için yerel bankalara verilen 600 milyon euroluk kredi limitlerinin yanı sıra bölgedeki iyileştirme ve yeniden inşa çabalarına katılan şirketlere özel sektörün rolünü güçlendiren yeni kredileri içerecek.

EBRD ayrıca, Hatay ve Gaziantep gibi kentlerde belediyelerle güçlü işbirliği geçmişine dayanarak, etkilenen şehirlerde sürdürülebilir altyapının yeniden inşasını destekleyecek. Ayrıca fonları, demiryolu ağının yeniden inşasına odaklayacak.

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EBRD'den Türkiye'ye yatırım planlı
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