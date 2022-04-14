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Giriş Tarihi: 15.4.2022

ECB de faize dokunmadı

ECB de faize dokunmadı
Euro Bölgesi'nde enflasyon martta yüzde 7.5 ile rekor kırarken Avrupa Merkez Bankası da (ECB), dün gerçekleştirdiği toplantıda faizi değiştirmedi. ECB, ana refinansman faizini yüzde 0, marjinal fonlama imkânını yüzde 0.25 ve mevduat faizini eksi yüzde 0.50'de tuttu. Banka varlık alımlarının gelecek aylarda biteceği tahahüdünü yineledi. Açıklamada "Veriler, varlık alımlarının 3. çeyrekte bitirilmesini destekliyor. Net varlık alımı bitişi sonrası faizler zamanla yükselecek" denildi. Faizlerin kademeli olarak yükseleceği belirtildi. Enflasyonun önemli ölçüde yükseldiğine ve gelecek aylarda da özellikle enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüksek seyrini sürdüreceğine dikkat çekildi. Açıklamada ECB'nin görevinde başarıya ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağı ifade edildi. Banka geçen ayki toplantısında varlık alım programının daha hızlı küçültüleceğini duyurmuştu.
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ECB de faize dokunmadı
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