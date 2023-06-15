Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ECB faizi 22 yılın zirvesine çıkardı
Giriş Tarihi: 16.6.2023

ECB faizi 22 yılın zirvesine çıkardı

ECB faizi 22 yılın zirvesine çıkardı
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükseltti. ECB'den yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 4'e, mevduat faizinin yüzde 3.5'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4.25'e yükseltildiği kaydedildi. ECB ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 400 baz puan artırarak en hızlı sıkılaştırma adımını attı. Bankanın mevduat faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3.5'e çıkarması da dikkati çekti.

FED SABİT TUTMUŞTU
ECB'nin faiz artırım hamlesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) art arda 10 kez faiz artırdıktan sonra dün politika faizini 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5.25 aralığında sabit tutarak faiz artırımlarına ara vermesinin ardından geldi. ECB, 8. faiz artırımıyla Euro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 6.1 olan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken gelecekte daha fazla politika sıkılaştırmasının sinyalini verdi.

TEMMUZDA DA ARTIRACAĞIZ
ECB Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam ettiğini, işlerini henüz bitirmediklerini belirtti. Lagarde, "Büyüme beklentileri aşağı yönlü olarak revize edildi. Faiz artırımlarını durdurmayı düşünmüyoruz. Temmuzda faiz artırımı çok olası" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
ECB faizi 22 yılın zirvesine çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA