ECB faizi 22 yılın zirvesine çıkardı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükseltti. ECB'den yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 4'e, mevduat faizinin yüzde 3.5'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4.25'e yükseltildiği kaydedildi. ECB ekonomide resesyon beklentisine karşın Temmuz 2022'den beri faiz oranlarını toplam 400 baz puan artırarak en hızlı sıkılaştırma adımını attı. Bankanın mevduat faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3.5'e çıkarması da dikkati çekti.ECB'nin faiz artırım hamlesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) art arda 10 kez faiz artırdıktan sonra dün politika faizini 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5.25 aralığında sabit tutarak faiz artırımlarına ara vermesinin ardından geldi. ECB, 8. faiz artırımıyla Euro Bölgesi'nde geçen ay yüzde 6.1 olan enflasyonun daha da artmasına tepki verirken gelecekte daha fazla politika sıkılaştırmasının sinyalini verdi.ECB Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam ettiğini, işlerini henüz bitirmediklerini belirtti. Lagarde, "Büyüme beklentileri aşağı yönlü olarak revize edildi. Faiz artırımlarını durdurmayı düşünmüyoruz. Temmuzda faiz artırımı çok olası" dedi.