ECB varlık alımını bitirdi faiz artırımı temmuzda

Küresel piyasalarda gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararına çevrilmişti. ECB'nin dün gerçekleşen haziran ayı toplantısında beklendiği gibi faiz oranlarında artışa gidilmedi. ECB politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde -0.50 oranında sabit bıraktı. Banka 1 Temmuz itibarıyla varlık alım programını sonlandıracağını da açıkladı. Temmuz ayında 25 baz puan faiz artışına niyetli olduğunu duyuran ECB, eylül ayında da faizin yükseltilebileceğine yönelik mesajlar verdi. ECB ayrıca bu yıl ve gelecek sene için enflasyon tahminlerini yükseltti. Buna göre 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 5.1'ten 6.8'e, 2023 tahmini yüzde 2.1'den 3.5'e, 2024 tahmini yüzde 1.9'dan 2.1'e yükseltildi.Toplantı sonrası açıklama ECB Başkanı Cristine Lagarde, enflasyonun arzu edilmeyecek derecede yüksek olduğunu ve bir süre daha yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi. Küresel enerji fiyatlarının kısa vadede yüksek kalacağını vurgulayan Lagarde, "Savaş büyümeye yönelik ciddi bir aşağı yönlü risk. Enflasyon riskleri temel olarak yukarı yönlü" dedi.