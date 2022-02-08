Eczacıbaşı 250 milyon euro yatırım yapacak

ECZACIBAŞI Topluluğu, bu yıl farklı iş kollarında toplam 250 milyon euronun üzerinde yatırım hayata geçirerek, 1.500'den fazla yeni istihdam sağlayacağını açıkladı. Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, "Bu yatırımlarımız arasında VitrA Karo'da yeni işletmemizin devreye alınması, Seramik Sağlık Gereçleri üretimi için Bozüyük
'te beşinci işletmemizin yatırımına başlanması yer alıyor. Temizlik kağıtları tarafında beşinci kağıt makinesini Manisa
'ya kuruyoruz. Yine temizlik kağıtlarında Afrika
pazarına girmek için Fas
yatırımını devreye alıyoruz. Yurt dışında bir diğer yatırımımız da Rusya
'da olacak" diye konuştu. Eczacıbaşı Topluluğu'nun 80. yıl dönümünü kutladığı 2022'den beklentilerini paylaşan Gümrah, sağlık alanında önceliklerinin nükleer tıp alanında Ar-Ge faaliyetlerini geliştirerek yurt dışında büyümeye yatırım yapmak olduğunu söyledi. Eczacıbaşı Monrol'ün radarında, bu alanda deneyimi olan uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmanın bulunduğunu söyleyen Gümrah, "Önümüzdeki dönem için dijital sağlığa dair hizmet alanı alternatiflerimizi ve olası partnerlerimizi de değerlendiriyoruz" dedi. Türkiye'nin alt yapısı ve sanayisinin son derece güçlü olduğuna vurgu yapan Gümrah, "Salgın sonrası oluşan ve çeşitlenen fırsatlar için çok iyi bir konumdayız. Dünya ticaretinden çok daha büyük pay alabiliriz" diye konuştu.