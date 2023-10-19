Eczacıbaşı 5 yılda 2 milyar euro yatırım yapacak

ECZACIBAŞIVitrA Bozüyük'te bulunan üretim tesisine ek olarak gömme rezervuarlar tesisini kurdu. Tesis, tüm aşamaları tamamlandığında toplamda 76.5 milyon euroluk yatırıma ulaşacak. Beş yıllık plan kapsamında hedef büyüten Eczacıbaşı, 2028'e kadar gruba 2 milyar euro yatırım yapacak.Tesisin açılış töreninde konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Topluluğumuzun en büyük faaliyet alanını oluşturan yapı ürünleri, ülkemizin toplam seramik sağlık gereçleri ihracatının yüzde 50'sinden fazlasını gerçekleştiriyor. Toplam 76.5 milyon euroya ulaşacak yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni üretim tesislerimizde, en son teknolojilerden faydalanarak, yapay zekayı kullanarak üretim yapıyor" dedi. Eczacıbaşı CEO'su Atalay Muharrem Gümrah da, "Yılda 300-350 milyonluk bir yatırım yapıyoruz. Seri seri yatırımlarımız var. Organik ve inorganik büyüme planlıyoruz. 370 milyon euroluk yatırım yapı ürünlerine yapılacak. Yapı ürünlerinde 2028'de hedefimiz 1 milyar euroluk satışa ulaşmak" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "450'den fazla istihdam sağlayacak yatırım ile seramik sağlık gereçlerinde yıllık 2 milyon adet, gömme rezervuarda ise yıllık 1.2 milyon adet ilave üretim kapasitesi oluşacak tesiste dijital dönüşüm uygulamaları ile sürdürülebilir, yenilikçi ve verimlilik odaklı bir üretim modeli ortaya koyuldu" dedi. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO'su Özgen Özkan da, "Kazandıklarımızı yatırıma dönüştürerek büyüyoruz. Seramik sağlık gereçlerinde 6,7 milyon adet üretim kapasitesine ulaştık. Avrupa'daki en büyük 4. üretici konumuna yükseldik" ifadelerini kullandı.