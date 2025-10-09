Eczacıbaşı Topluluğu'nun 1959'da tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılki Tıp Onur Ödülü'nün sahibi, temel ilgi alanı olan böbrek transplantasyonuna ek olarak ezilme sendromu başta olmak üzere afet tıbbına önemli katkılar yapan Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever oldu. Tıp Bilim Ödülü ise, mikro ve nano ölçekte sıvı akışlarını kullanarak geliştirdiği "çip üstü kavitasyon" teknolojisiyle, kanser, prostat ve böbrek taşı gibi hastalıkların erken teşhisinde ve tedavisinde kullanılabilecek yeni nesil biyomedikal cihazların önünü açan Prof. Dr. Ali Koşar'a verildi. Doç. Dr. Fatih İnci ile Doç. Dr. Şefik Evren Erdener de, Tıp Teşvik Ödülü'nün sahipleri oldular. Törende bir konuşma yapan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Amacımız tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak, değerli çalışmaların toplum tarafından duyulmasını sağlamak, genç bilim insanlarını cesaretlendirmek ve ülkemizin bilimsel üretim kapasitesini daha ileriye taşımak" değerlendirmesinde bulundu.