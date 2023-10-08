Eczacıbaşı’ndan Özalp ve Özen’e ödül

ECZACIBAŞI Topluluğu'nun 1959 yılında tıp ve eczacılık bilimlerinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Tıp Ödülleri'nin 64'üncü yılında, Tıp Onur Ödülü, Tıp Bilim Ödülü, Tıp Teşvik Ödülü ile Bilimsel Araştırma Destek Ödülleri ve Tıp Öğrencileri Proje Ödülleri sahiplerini buldu. 2023 Tıp Onur Ödülü, zihinsel özrün diyet tedavisi ile çocuklarda görülen 'fenilketonüri' hastalığının engellenmesinin yanında, hastalığın takibi ve tedavisinde büyük öneme sahip olan 'Yenidoğan Taraması' programının Türkiye'de başlatılmasına öncülük eden Prof. Dr. İmran Özalp'e verilirken, Tıp Bilim Ödülü'nün sahibi ise Prof. Dr. Seza Özen oldu.