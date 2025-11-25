Edip Saat Sahibi Ersan Gürdal: Amacımız İsviçre saatlerini Türkiye’de prezante etmek

Edip Saat Mağazalar Zincirinin Sahibi Ersan Gürdal, Sabah TV'ye saat sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Edip Saat'in kuruluş hikayesini anlatan Gürdal, "Kurucumuz Edip Gürdal 1972 yılında İstanbul'daki ilk mağazasıyla sektöre girdi. Asıl hikaye 1941'de başlıyor. 1941'de babam tamirciliğe 12 yaşında başlıyor. Ve 1941'de Mardin'de başlıyor hikaye. 1972'de İstanbul'a ilk gelmesiyle mağazasını açmış oluyor. Aynı zamanda o dönem Ataköy, Bakırköy yeni kuruluyor. Biz de orada çocukları olarak ona katılıyoruz. Sonra abim Adnan Gürdal ve ben babamızla aynı yoldan devam ettik. Aslında şirketi kuran kişi babam. Biz perakende sektöründen gelmekteyiz. İlk kurduğu zamanki hayali, çocuklarına güzel bir gelecekti. Çünkü o dönemin Türkiye şartlarında 1972 yılında ayakta durabilmek ve çocuklarına güzel bir gelecek verebilmek için Mardin'den 1972'de İstanbul'a geliyor. Tamircilik yapıyordu. Dedem de tamirciydi. Babasının ona öğrettiği işi çocuklarına öğretmek istedi ve aynı zamanda çocuğuna öğrettiği o mesleği bizde perakendeye çevirdik. İşlerimizi büyütmeyi hedefliyoruz. İsviçre ve Japon teknolojisi bir arada diyebiliriz. Bizim en büyük olayımız yurt dışındaki bütün yenilikleri mağazamıza getirip onları lanse etmekti" dedi.

"EN BÜYÜK ZORLUK ÇİN'İN SEKTÖRDE BÜYÜMESİ VE İSVİÇRE TEKNOLOJİSİNİ VURMASI OLDU"

Yaşadıkları zorlukları paylaşan Gürdal, şunları söyledi:

"Her sektörde olduğu gibi bizim sektörün de çok zorlukları vardı. Zorluklar aslında güvenlik zorluklarıydı. 1980' e kadar böyleydi. 80'den sonra biraz daha rahatladı ama tabii açıkçası bizim sektördeki en büyük olay Çin'in bu sektörde büyümesi ve İsviçre teknolojisini vurması oldu. Zorluklar buydu. Ancak ondan sonra Çin de artık kaliteli saatler üretmeye ve uyumlu olmaya başladı. İlk dönemler aslında biraz bunun zorluklarını yaşadık. Pilli saatlerin ortaya çıkması ve İsviçre teknolojisinin yavaşlamasıydı. Pilli saatler ilk çıktığı zaman birazcık otomatik saatler satmamaya başladı. Bu iş yaklaşık 7 yıl sürdü. Tabii bizde sonra pilli ve teknolojik saatlere yöneldik. Otomatik saatler sattık. Yaşadığımız en büyük zorluklar bunlardı."

Edip Saat Sahibi Ersan Gürdal: "53 yıldır bu sektörde olmanın gururunu yaşıyoruz" | Video

"53 YILDIR BU SEKTÖRDE OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Şirketinin şu andaki durumunu anlatan Gürdal, "Şu anda 5 tane perakende mağazamız var. Bunların hepsi Avrupa Yakası'nda. Bir de edipsaat.com internet sitemiz var. Ve tabii ki sanal marketteki ortaklarımız ile buluştuk. Idefix gibi önemli ortaklarımız var. Şimdi İsviçre ve Japon saatlerini sattığımız 5 tane mağazamız var. Yaklaşık 53 yıldır bu sektörde olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"YENİLİKLERE AÇIĞIZ"

Yeniliklere açık olduklarını kaydeden Gürdal, "Her şey dijitalleşmeye başladı. Dijital alanda yenilikler istiyoruz. Bunlara açığız ve bunlarla uğraşıyoruz. Bizden sonra gelecek yeni kuşak atak içinde. Biz de bu ataklara yardımcı olmak ve yön vermek için elimizden geleni yapmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

HEDEFLER

Yeni hedeflerinden bahseden Gürdal, "Bizim amacımız İsviçre saatlerini, Türkiye'de, AVM'lerde ve aynı zamanda sanal ortamda prezante etmek. Çünkü biz artık 53 yıllık tecrübemizi artık buna yansıtmak istiyoruz. Şu an hali hazırda üst grup İsviçre markamız mevcut. Bunu geliştirerek bir sonraki kuşağa güzel bir ortam bırakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürdal, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Hayallerimizi gerçekleştirme adına üst markalara geçtikten sonra hayallerimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Türkiye'deki markalara baktığımız zaman daha çok akıllı saatlere bir yönelim var. Ama otomatik saatin verdiği hazzı aktarmaya çalışıyoruz. Bunu videolarda, reklamlarda, konuşmalarımızda aktarmaya çalışıyoruz. Otomatik saatin ne kadar güzel ve evladiyelik bir şey olduğunu söylüyoruz. Saat bir sonraki kuşağa bırakabileceğiniz tek objedir. Bugün bir erkeğin tektaşı yoktur ama tek ve en önemli takısı olduğu için ülkemiz insanlarını bu yöne yönlendirerek saat sahibi yapmak istiyoruz."