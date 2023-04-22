Edirneli esnaf Bulgarca öğrenmek için ETSO’nun açtığı kursa katılıyor

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası da üyelerinin iş yapabilme kapasitesini artırmak için kurs açmaya karar verdi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Bulgaristan ve Yunanistan'a komşu olan Edirne'nin ticari açıdan stratejik konumda olduğunu söyledi.

Oda üyelerinin komşu ülkelere ihracat yaptığını, komşu ülkelerden de alışveriş ve hafta sonu tatili için Edirne'ye yoğun turist geldiğini belirten Irmak, "İlimiz ekonomisi için ihracatın ve komşu ülkeler ile ticaretin önem kazandığı günümüzde üyelerimizin dış pazarlara açılmada yaşadıkları en önemli engellerden birisi de dil sorunudur. Yapılan alışverişler sırasında üyelerimiz turistlerle daha iyi iletişim kurmak için Bulgarca dil kursuna ihtiyaç duyduklarını odamıza ilettiler." dedi.

Irmak, kursu duyurdukları andan itibaren yoğun bir talep oluştuğunu, kurslara 55 kişinin katıldığını dile getirdi.

Şubat ayından bu yana haftanın 3 günü devam eden kursların 136 saat süreceğini ifade eden Irmak, "Bu dil kursu sayesinde üyelerimizin ekonomik alanda rolünün kuvvetlendirilmesi ve ticari faaliyetlerini genişleterek sınır ötesine geçmelerine destek olunması amaçlanmaktadır." dedi.

Bulgarca öğretmeni Mustafa Akan da kursiyerlerin Bulgarcaya ilgili olduğunu söyledi.