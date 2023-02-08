Edirneli kadınlar depremzedeleri sıcak tutacak kıyafetler dikiyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler yürekleri sızlattı. Türkiye depremzedeler için tek yürek olurken, Edirneli ev hanımları da ellerinde bulunan ve esnaftan topladıkları kumaşlarla pijama, atkı-bere eldiven gibi sıcak tutacak kıyafetler dikmeye başladı. İmece usulü çalışma yapan kadınlardan kimisi ölçüp biçiyor, kimisi makine başına oturup dikim yapıyor, kimisi ise ütüleyip paketlenmesine katkı sağlıyor.