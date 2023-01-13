Efes Antik Kanal’ın ilk etabında sona doğru

Şantiyedeki çalışmaların son hızla devam ettiğini kaydeden DSİ 2. Bölge Müdürü Ceylan "Kanal girişi ve yat limanı için bin 430 fore kazık çaktık. Başlık kiriş imalatları kapsamındaki 112 Ano imalatını da bitirdik. Aynı zamanda yürüyüş yolları beton imalatlarını tamamladık. 10 bin metrekarelik mermer kaplama işinin ise 7 bin metrekaresi döşedik. Çalışmalarımızı aynı hızla sürdürüp projeyi 3 ay sonra tamamlayacağız. İzmirimize hayırlı olsun" dedi.
PROJE 2 ETAPTAN OLUŞUYOR
Efes Antik Kentini yeniden denizle buluşturacak proje 2 etaptan oluşuyor. Projenin ilk etabında DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 600 mt uzunluğunda giriş kanalı ve yat limanı inşa edecek. İkinci etapta ise Pamucak sahilinden Efes Limanına kadar ki alan temizlenecek kanal boyunca tarihi dokuya uygun kesme taşlar döşenecek. Daha sonra çevre düzenlemesi yapılacak.
ANTİK KENTTE ANTİK TEKNELERLE YOLCULUK YAPILACAK
Efes Antik Kenti ve limanı binlerce yıl batı ve doğu kültürlerinin kesiştiği kral yolunun başlangıç noktasında yer alıyordu. Ancak Küçük Menderes ve Marnas Çayının getirdiği alivyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içerisinde denizden 9 km kadar uzaklaştı ve antik kent bugünkü halini aldı. Proje tamamlandığın 2 bin 500 yıl sonra antik kente, özel teknelerle yeniden yolculuk yapılma şansı doğacak. Efes'e gelen turist sayısı her yıl artacak. Efes Antik Kenti, Türkiye'nin en önemli destinasyon merkezlerinden biri haline gelecek.