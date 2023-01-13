Efes Antik Kanal’ın ilk etabında sona doğru

ANTİK KENTTE ANTİK TEKNELERLE YOLCULUK YAPILACAK

Efes Antik Kenti ve limanı binlerce yıl batı ve doğu kültürlerinin kesiştiği kral yolunun başlangıç noktasında yer alıyordu. Ancak Küçük Menderes ve Marnas Çayının getirdiği alivyonlar nedeniyle 2 bin 500 yıl içerisinde denizden 9 km kadar uzaklaştı ve antik kent bugünkü halini aldı. Proje tamamlandığın 2 bin 500 yıl sonra antik kente, özel teknelerle yeniden yolculuk yapılma şansı doğacak. Efes'e gelen turist sayısı her yıl artacak. Efes Antik Kenti, Türkiye'nin en önemli destinasyon merkezlerinden biri haline gelecek.