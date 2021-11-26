Efsane Cuma’da alışverış zirve yaptı

Tüm dünyada büyük bir alışveriş çılgınlığına neden olan ve Türkiye
'de Muhteşem Cuma, Şahane Cuma
, Süper Cuma ve Efsane Cuma adıyla anılan günde alışveriş adeta zirve yaptı. E-ticaretin yanı sıra fiziki mağazalarda yüzde 60-70'lere varan indirimlerin uygulanması vatandaşlar alışveriş merkezlerine (AVM) akın etti. Türkiye'nin hemen her şehrindeki AVM'lerin ziyaretçi ve ciro sayılarını önemli oranda artırdığı görülürken, başta elektronik olmak üzere, hazır giyim, ayakkabı, küçük ev aletleri, mobilya, spor malzemeleri, ev tekstili ve kişisel bakım gibi kategorilerde alışverişte zirve yaptı. Yeni yılda yapacakları indirimi öne çeken firmalar, yüksek satış rakamlarına ulaştı. TOBB e-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, Efsane Cuma ve Siber Pazartesi için Türkiye geneli e-ticaret sektörü ciro beklentilerinin 50 milyar TL olduğunu belirtti. Çiğdemli, uçak bileti ve araç kiralama gibi iç turizme yönelik kategorilerde bu dönem içinde yükseliş beklediklerini ifade etti. E-ticarette indirim kampanyalarının yoğunlaştığı kasım-aralık ayı için Türkiye geneli toplam e-ticaret ciro beklentilerinin 120 milyar TL civarında olduğunu söyleyen çiğdemli, "2021 sonunda Türkiye geneli e-ticaret hacminin 450 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz" dedi.
400 MİLYARLIK HEDEF
Efsane Cuma'yı kapsayan bu haftada sektörde 10 milyar TL'lik hacim sağlanacağının beklendiğini söyleyen Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği
(ETİD) Yönetim Kurlu Başkanı Emre Ekmekçi, "Kasım ayında bir önceki aya göre iki katlık artış yaşanıyor. Toplam kasımaralık aylarını kapsayacak şekilde iki aylık dönemde ise 80-90 milyar TL'lik bir hacim sağlanacağını söyleyebiliriz. Bu artışlarla birlikte yılın 400 milyar TL'lik bir hacimle kapanacağını söyleyebiliriz" değerlendirmesini yaptı. Ekmekçi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanya döneminde elektroniğin başı çektiği bilgisini verdi. Zincir Mağazalar Derneği
(ZMD) Başkanı Serhan Tınastepe
ise kur artışı ve tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların bu yıl performansa bir miktar olumsuz etki yaptığını ifade etti. Serhan Tınastepe, kurdaki artıştan dolayı ürünün fiyatının daha da artacağı endişesiyle elektronik ürünlere yüksek talep olduğunu kaydetti.
AVM'LERE 6.6 MİLYON ZİYARETÇİ
AVM'LERİN indirimlerden dolayı ziyaretçi trafiğinin arttığını söyleyen Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Hüseyin Altaş, "Normal bir günde alışveriş merkezlerini 6 milyon kişi ziyaret ederken Efsane Cuma için beklediğimiz ziyaretçi sayısı 6.5-6.6 milyon seviyesinde" dedi. Altaş, 2020'yi pandemiden dolayı kıyas yılı olarak kabul etmediklerini bu yıl 2019 yılı rakamlarının yakalanmasını beklediklerini ifade etti. Öte yandan turistlerin de özellikle büyük şehirlerde AVM'lerde yoğunluk oluşturdukları görüldü. İranlı turistler ise Van'daki AVM'lerde ciddi yoğunluk oluşturdu. Turistler, yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürdü
10 KATLIK SATIŞ HACMİ
GİTTİGİDİYOR CCO'su Bülent Elçin, milyonlarca üründe indirimlerin olduğu bu dönemde tüketicilerin, ihtiyaç duydukları ürünleri daha uygun fiyata alma fırsatını değerlendirdiklerini söyledi. Elçin, şunları kaydetti: "Ayrıca son dönemde döviz kurunda yaşanan hareketlilik alışverişe ihtiyaca yönelik alışverişte talebi öne çekti. Bu doğrultuda Süper Cuma kampanyasındaki satış hacminin geçen seneki kampanya dönemine kıyasla 2 kattan daha fazla gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Bu sene ise Süper Cuma kampanyasıyla günlük ortalama satış hacminin 10 katına ulaşacağımızı öngörüyoruz."
UZMANLIK VE GÜVEN VURGUSU
MEDIAMARKT Türkiye Satınalmadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, "Şahane Cuma'ya özel müşterilerimize birçok üründe ciddi fiyat avantajları sunuyoruz. Bu yoğun kampanya döneminde tüketicilerimiz için en çok vurgulamak istediğimiz ise uzmanlık ve güven" dedi.
KASIMDA TRAFİK YÜZDE 70 ARTTI
HEPSIBURADA ise, geçen yılın kasım ayına kıyasla bu yıl müşterilerinin en çok ilgi gösterdiği kategoriler arasında moda, beyaz eşya ve pet shop kategorileri gediğini açıkladı. Hepsiburada'dan SABAH'a yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Moda kategorisinde müşterilerimizin kışlık ihtiyaçlarını tamamladıklarını görüyoruz. Efsane Kasım döneminde trafiğimiz önceki aylara oranla yüz 70'e yakın artış gösterdi. Hepsiburada olarak, Efsane Cuma gününde ise normal bir günün 3 katı trafiğe ulaşıyoruz."