Efsane Cuma’da alışverış zirve yaptı

Giriş Tarihi: 27.11.2021

Alışveriş çılgınlığına dönüşen Efsane Cuma’da online alışveriş zirve yaptı, AVM’ler ziyaretçi akınına uğradı. Bazı firmaların günlük ortalama satış hacimleri 10 kat artarken, e-ticaret sektörü yıl sonu için hedef büyüttü