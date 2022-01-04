Ege Bölgesi’nin ihracatı 28 milyar doları aştı

Ege Bölgesi'nin ihracatı ise; yüzde 29'luk artışla 21 milyar 800 milyon dolardan, 28 milyar 158 milyon dolara çıktı. İzmir, 14 milyar 815 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 53'ünü gerçekleştirdi. Aralık ayında yüzde 24'lük artışla 1 milyar 560 milyon dolarlık ihracat performansı gösteren Ege İhracatçı Birlikleri, aylık bazda 82 yıllık tarihinin en yüksek ihracat seviyesine ulaştı. EİB, 2020 yılı Aralık ayında 1 milyar 256 milyon dolarlık ihracata imza atmıştı.



12 BİRLİĞİN 11 TANESİ İHRACATINI ARTIRDI



Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 11 tanesi 2020 yılına göre ihracatını artırırken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği'nin ihracatında azalma yaşandı. Sanayi sektörleri Ege İhracatçı Birlikleri'nin ihracatına 9 milyar 528 milyon dolarlık katkı sağlarken, sanayi sektörlerinin ihracatı yüzde 37 yükseldi. Tarım sektörleri, yüzde 12'lik artışla ihracatlarını 5 milyar 95 milyon dolardan, 5 milyar 716 milyon dolara çıkarırken, madencilik sektörü Ege İhracatçı Birlikleri'nde 1 milyar 81 milyon dolarlık ihracat rakamıyla temsil edildi.





İHRACAT ARTIŞ REKORU TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN OLDU



Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde, 2021 yılında ihracat artış rekortmeni yüzde 66'lık artışla Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği oldu. 2020 yılında 240 milyon dolarlık ihracata imza atan ETHİB, 2021 yılında 398 milyon dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.



ZİRVEYE 2021'DE DE DEMİR ATTILAR



Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, 2020 yılında olduğu gibi, 2021 yılında EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında en fazla ihracat yapan birlik oldu. EDDMİB 2020 yılında, 1 milyar 361 milyon dolar olan ihracatını 2021 yılında yüzde 65'lik artışla 2 milyar 241 milyon dolara taşıdı.



KİMYACILAR, İHRACATÇI BİRLİĞİNİ HAK EDİYOR



Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında temsil edilmeyen Egeli kimyacılar, 2021 yılını 1 milyar 838 milyon dolarlık ihracat performansıyla geride bıraktı ve EİB bünyesinde ihracatçı birlikleri olması gerektiğini bir kez daha ihracat rakamlarıyla ortaya koydular.





HAZIRGİYİM SEKTÖRÜNÜN İHRACATINDA 1,5 MİLYAR DOLARA RAMAK KALDI



2021 yılına girerken 1,5 milyar dolar ihracat hedefiyle giren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 1 milyar 489 milyon dolarlık ihracatı Türkiye'ye kazandırdı.



GIDA İHRACATININ ŞAMPİYONU SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER OLDU



Su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, süt ve süt ürünleri, bal sektörleri 2021 yılında ihracatta yeni başarılara imza attı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 34'lük artışla 982 milyon dolardan, 1 milyar 314 milyon dolara çıkardı ve EİB bünyesindeki 6 gıda birliği arasında ihracat şampiyonu oldu. Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatında her yıl yeni rekorlar kıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2021 yılında da geleneği bozmadı. 2020 yılında 1 milyar 40 milyon dolarlık ihracatla ilk kez 1 milyar dolar barajını aşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 2021 yılında da ihracatını yüzde 14'lük artışla 1 milyar 182 milyon dolara taşıdı. 2021 yılında Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altında 1 milyar dolar barajını geçen bir diğer birlik Ege Maden İhracatçıları Birliği oldu. EMİB, 2020 yılında 931 milyon dolar olan ihracatını yüzde 16 ilerleterek 1 milyar 81 milyon dolar döviz getirisini hanesine yazdırdı. Geleneksel ihraç ürünlerimiz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru inciri dünyanın dört bir tarafına ihraç eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2021 yılını 862 milyon dolarlık ihracatla geride bırakırken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği 731 milyon dolarlık ihracat performansı gösterdi. Kağıt, mobilya ve odundışı orman ürünleri ihracatçılarının kümelendiği Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılında yüzde 12'lik ihracat artış hızı yakaladı ve 645 milyon dolar olan ihracatını 722 milyon dolara çıkardı.





HUBUBAT, BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR İHRACATI YÜZDE 35 ARTTI



Bitkisel yağ sektörünün domine ettiği Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2020 yılında 505 milyon dolar olan ihracatını, 2021 yılında yüzde 35'lik artışla 683 milyon dolara yükseltmeyi başardı. Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarını çatısı altında toplayan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, 2021 yılında yüzde 17,4'lük ihracat gelişimi gösterdi ve 187 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Ayakkabı sektörünün sürükleyici olduğu Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılında ihracatını 129 milyon dolardan, 170 milyon dolara artırdı. EDDMİB'in 2021 yılında ihracat artış hızı yüzde 32 olarak kaydedildi.



ESKİNAZİ: "2021 YILI İHRACATTA ALTIN YIL OLDU"



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ihracatçılarının 2021 yılında Türkiye'ye 225 milyar 368 milyon dolar döviz kazandırdığını, Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin bu ihracata 16 milyar 325 milyon dolarlık katkı sağladığını, Orta Vadeli İstikrar Programında 2023 yılı sonu için ortaya konulan 214 milyar dolarlık ihracat hedefinin 2021 yılı sonunda geçildiğini, 2021 yılının ihracatçılar açısından altın yıl olarak geçtiğini dile getirdi.



EGE BÖLGESİ İHRACATI 28 MİLYAR DOLARI AŞTI



Ege Bölgesi'nin 2021 yılı ihracatı yüzde 29'luk artışla 21 milyar 800 milyon dolardan, 28 milyar 158 milyon dolara yükseldi. İzmir, 2020 yılında 11 milyar 710 milyon dolar olan ihracatını, 2021 yılında 14 milyar 815 milyon dolara çıkararak Ege Bölgesi ihracatının yüzde 53'ünü tek başına gerçekleştirdi. İzmir'in ihracatı 2021 yılında yüzde 27'lik artış gösterirken, İzmir'de bulunan iki serbest bölge ihracata 2 milyar 585 milyon dolarlık katkı sağladı.





MANİSA 5 MİLYAR DOLARI AŞTI



Elektrik-elektronik sektörünün ihracatta lider olduğu Manisa, 2021 yılında ihracatını yüzde 25 geliştirdi ve 5 milyar 205 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı. Ege Bölgesi'nde ihracatçı karakteriyle öne çıkan bir diğer il Denizli 2021 yılında ihracatını yüzde 43'lük artışla 3 milyar 191 milyon dolardan, 4 milyar 574 milyon dolara artırdı. Aydın 859 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Balıkesir 790 milyon dolarlık ihracatla Aydın'ı takip etti. Muğla, 2021 yılında ihracatını yüzde 31'lik artışla 592 milyon dolardan 774 milyon dolara yükseltti. Porselen ihracatının başkenti Kütahya 2021 yılında 390 milyon dolarlık ihracatla temsil edilirken, doğal taş ve yumurta ihracatının domine ettiği Afyon 380 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Halı, battaniye ve kanatlı sektörlerinin güçlü olduğu Uşak, 2020 yılındaki 239 milyon dolarlık ihracatını yüzde 54'lük artışla 369 milyon dolara çıkarmanın yanında, Ege Bölgesi'nde ihracat artış rekortmeni oldu.



EİB'DEN 3 ÜLKEYE YAPILAN İHRACAT 1 MİLYAR DOLARI AŞTI



Ege İhracatçı Birlikleri, 2020 yılında sadece Almanya'ya 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmışken, 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye de ihracatta 1 milyar dolar barajını aştı. EİB'nin ihracat yaptığı ülke ve gümrüklü bölge sayısı 211 oldu. Avrupa Birliği ülkeleri EİB'nin 2021 yılındaki 16 milyar 325 milyon dolarlık ihracatından 7 milyar 485 milyon dolarlık payla en büyük dilimi alırken, EİB üyeleri 2021 yılında en büyük ihracat artışını yüzde 37'yle Amerika kıtasına gerçekleştirdi ve Amerika kıtasına yapılan ihracat 1 milyar 903 milyon dolara çıktı. Egeli ihracatçılar, 2021 yılında Ortadoğu ülkelerine 1 milyar 726 milyon dolarlık ihracat yaparken, Asya ve Okyanusyla Bölgesi'ne yaptıkları ihracat yüzde 36'lık gelişimle 941 milyon dolardan, 1 milyar 276 milyon dolara ilerledi. EİB'nin Afrika ülkelerine yaptığı ihracat ise; yüzde 26'lık gelişim göstererek 1 milyar 249 milyon dolar olarak kaydedildi.