Ege Yapı’dan 7 milyarlık yatırım

EGE Yapı, 7 proje ile 7 milyar TL'lik yatırım yapmaya hazırlanıyor. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, İstanbul ve İzmir'de projelerini tanıttı. Halen devam eden ModernYaka, Cer Loft, Kekliktepe projelerine ilave olarak yedi proje için çalışmalara başladıklarını aktaran İnanç Kabadayı, İstanbul'da Çekmeköy, Hasköy, Şile ve Bahçeşehir, İzmir'de ise Alsancak, Dikili ve Urla için yatırıma başlayacaklarını açıkladı. İnanç Kabadayı, "Geçen yıl, ipotekli konut satışı ve birinci el konut satışlarının toplam satış içerisindeki payı giderek azalmıştı. Yüzde 20'ye tekabül ediyordu. Tüketicinin krediye ulaşabilmesi ile, yüzde 35-40 seviyelerine mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.