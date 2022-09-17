Ege’de tezgahların dolmasıyla fiyatlar düştü!

"SATIŞLARIMIZDAN MEMNUNUZ"



Balıkların bol olduğunu söyleyen balıkçı Atabek Gapurca, "1 Eylül denizlerde av yasağının kalkması ile işler çok güzel oldu. Mercan, barbun, levrek, uskumru balıklarımız var. Satışlarımızdan memnunuz. Vatandaşlar da memnun" dedi.



Bu sene sezonun iyi başladığını ifade eden balıkçı Ercan Kıpırdak ise "Balık çok verimli, sardalya bollaştı. Herkesin kesesine uygun balıklar var. Sezon açılmadan önce sattığımız sardalyanın kilosu 100-120 liraydı, bugün 20-30 liradan satıyoruz. 1 kiloya yakın palamut balıklarının tanesini 50 liradan satıyoruz" diye konuştu.



Balıkçı İbrahim Göl de "Balıklarımız bollaştı, fiyatlarımız gayet güzel ve ekonomik. Deniz levreklerinin fiyatı 1 Eylül'den önce çok yüksekti. Yaklaşık 250-300 liradan satıyorduk. Şuanda 160-180 liradan satıyoruz. Deniz çipuraları da aynı şekilde 250-300 arasındaydı, şuanda 150-160 liraya düştü "dedi.